जबलपुर में बैलेंसिंग रॉक, जिसे भूकंप भी नहीं हिला पाया; उसे सरकारी जमीन पर बहुमंजिला इमारत से खतरा

नईदुनिया प्रतिनिधि जबलपुर। महाबलीपुरम की कृष्णा बटर बाॅल को संरक्षण देने वाले पुरातत्व विभाग का जबलपुर के बैलेंसिंग राॅक को लेकर अलग रुख क्यों है? नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने इस दोहरे मापदंड पर सवाल उठाते हुए प्राकृतिक धरोहर की उपेक्षा के खिलाफ विरोध जताया है।

संबंधित विभाग जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं मंच का आरोप है कि मदन महल किले से महज 400 मीटर दूर स्थित बैलेंसिंग राॅक की सुरक्षा को लेकर न तो पर्यटन विभाग गंभीर है और न ही संबंधित विभाग जिम्मेदारी लेने को तैयार है। भूकंप के झटके भी नहीं डिगा सके मंच का कहना है कि विशाल गोलाकार चट्टान दूसरी चट्टान पर संतुलित अवस्था में टिकी है। दावा है कि वर्ष 1935 और 1997 के भूकंप के झटकों के बावजूद यह अपनी जगह कायम रही। हालांकि, इसकी करीब दो हजार वर्ष पुरानी आयु की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है।