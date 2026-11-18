नईदुनिया प्रतिनिधि, ​जबलपुर। बरगी परियोजना की बाएं तट की मुख्य नहर अचानक फूट गई। इस हादसे के पीछे अवैध खनिज परिवहन में लगे भारी वाहनों की बेलगाम धमाचौकड़ी को मुख्य कारण माना जा रहा है।

पानी आसपास के खेतों में भर गया

नहर के टूटने से भारी मात्रा में पानी आसपास के खेतों में भर गया, जिससे स्थानीय किसानों की फसलों को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है।

खनिज से लदे ओवरलोड डंपर बना कारण

​स्थानीय ग्रामीणों और किसानों के अनुसार, नहर के पास से लगातार अवैध खनिज से लदे ओवरलोड डंपर और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का आना-जाना लगा रहता है।

​अवैध वाहनों की आवाजाही बनी वजह

इन भारी वाहनों के निरंतर दबाव और अवैध गतिविधियों के कारण नहर की पटरी अंदर से कमजोर हो गई थी। आखिरकार, पानी के तेज दबाव को यह कमजोर हिस्सा झेल नहीं पाया और नहर तेज बहाव के साथ टूट गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।