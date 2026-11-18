नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान ‘अक्वान’ के असर से एक बार फिर जबलपुर सहित आस-पास का मौसम बदल सकता है।

मौसम के मिजाज में बदलाव की संभावना जताई

अलग-अलग सक्रिय मौसम प्रणालियों को देखते हुए मौसम विभाग ने जबलपुर सहित महाकौशल क्षेत्र में 20 नवंबर के बाद मौसम के मिजाज में बदलाव की संभावना जताई है।

कहीं-कहीं तेज हवा के साथ हल्की बारिश

विभाग के अनुसार चक्रवात का सीधा प्रभाव जबलपुर पर पड़ने की संभावना कम है हवा में नमीं से बादल छा सकते हैं और कहीं-कहीं तेज हवा के साथ हल्की बारिश संभावित है।

दिन में ठंड का असर कुछ कम हुआ

फिलहाल मौसम शुष्क है। तापमान में जरूर उतार-चढ़ाव बना हुआ है। सुबह और रात में ठंड का असर बरकार है। हालांकि हवा का रुख उत्तरी के साथ ही उत्तर-पश्चिम हो जाने से दिन में ठंड का असर कुछ कम हुआ है।