Jabalpur: सावधान! सोशल मीडिया पर भूल से भी न करें ऐसे पोस्ट...ये हरकत करा सकती है जेल

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। सोशल मीडिया लोगों को एक दूसरे से जुड़ने, जानकारी साझा करने और स्वयं को पहले से कहीं अधिक अभिव्यक्त करने का अवसर देता है। सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग कर इन्फ्लुएंसर समाज को जागरूक कर सकते हैं। उनके बीच परस्पर सद्भाव एवं सौहार्द को बढ़ावा देकर शांति व्यवस्था में सहयोग कर सकते हैं। त्योहार आरंभ हो रहे हैं। इस दौरान कई बार सोशल मीडिया पर दी गई भ्रामक जानकारी और गलत सूचना से अफवाहें फैलने की आशंका है। इसलिए इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया के उपयोग में सावधानी बरतें। नकारात्मक पहलुओं में किसी प्रकार की जानकारी अपलोड करने की गलती न करें। ये निर्देश रविवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता ने दिए। वे पुलिस नियंत्रण कक्ष में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बैठक ले रहे थे।