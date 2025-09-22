मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Jabalpur: सावधान! सोशल मीडिया पर भूल से भी न करें ऐसे पोस्ट...ये हरकत करा सकती है जेल

    MP News: पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय के निर्देश पर बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने पर चर्चा हुई। इन्फ्लुएंसर को बताया गया कि सोशल पर समस्त सामग्रियों की पुलिस की साइबर सेल निगरानी कर रही है। गलत जानकारी पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। समाज के हित में ऐसी पोस्ट साझा करें जो सभी में समन्वय बनाने और अशांति से बचाए।

    By Deepankar Roy
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 22 Sep 2025 03:15:42 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 22 Sep 2025 03:15:42 PM (IST)
    Jabalpur: सावधान! सोशल मीडिया पर भूल से भी न करें ऐसे पोस्ट...ये हरकत करा सकती है जेल
    सोशल मीडिया के उपयोग में बरतें ये सावधानियां।

    HighLights

    1. सोशल मीडिया के उपयोग में बरतें ये सावधानियां
    2. अपलोड न करें सोशल मीडिया पर गलत जानकारी
    3. पुलिस नियंत्रण कक्ष में बैठक में इन्फ्लुएंसर को निर्देश

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। सोशल मीडिया लोगों को एक दूसरे से जुड़ने, जानकारी साझा करने और स्वयं को पहले से कहीं अधिक अभिव्यक्त करने का अवसर देता है। सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग कर इन्फ्लुएंसर समाज को जागरूक कर सकते हैं। उनके बीच परस्पर सद्भाव एवं सौहार्द को बढ़ावा देकर शांति व्यवस्था में सहयोग कर सकते हैं। त्योहार आरंभ हो रहे हैं। इस दौरान कई बार सोशल मीडिया पर दी गई भ्रामक जानकारी और गलत सूचना से अफवाहें फैलने की आशंका है। इसलिए इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया के उपयोग में सावधानी बरतें। नकारात्मक पहलुओं में किसी प्रकार की जानकारी अपलोड करने की गलती न करें। ये निर्देश रविवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता ने दिए। वे पुलिस नियंत्रण कक्ष में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बैठक ले रहे थे।

    पुलिस अधीक्षक ने दिए निर्देश

    पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय के निर्देश पर बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने पर चर्चा हुई। इन्फ्लुएंसर को बताया गया कि सोशल पर समस्त सामग्रियों की पुलिस की साइबर सेल निगरानी कर रही है। गलत जानकारी पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इन्फ्लुएंसर समाज के हित में ऐसी पोस्ट साझा करें जो सभी में समन्वय बनाने और अशांति से बचाए।

    naidunia_image

    इन्फ्लुएंसर को दिए गए निर्देश

    • सोशल मीडिया में ऐसे वीडियो डाले जाये जिससे समाज में अच्छा सदेश पहुंचे, किसी भी प्रकार की भ्रामक, झूठी, खबरों/ सूचना को सोशल मीडिया पर न प्रसारित करें और न ही फॉरवर्ड करें, यह एक संज्ञेय अपराध है, ऐसी अफवाह/भ्रामक खबर फैलाने वालों/ऑडियो/वीडियो जारी एवं फॉरवर्ड करने वालों के विरूद्ध बीएनएस एवं आईटी एक्ट के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

    • धार्मिक अस्था से जुड़े विषय पर धार्मिक आयोजनों के वीडियो गरिमामय होने चाहिये जिससे किसी की धार्मिक आस्था को ठेस न पहुंचे।

    • धार्मिक/साम्प्रदायिक भावना को आघात पहुंचाने वाले पोस्ट/आडियो/वीडियो/मैसेज न ही साझा करें, न ही फॉरवार्ड करें।

    • सोशल मीडिया पर व्यूज पाने के लिये लोग अश्लील, फूहड़ता वाले वीडियो बनाकर पोस्ट करते है ऐसे पोस्ट डालने से बचना चाहिये।

    • सोशल मीडिया में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन करना अवैध एवं प्रतिबंधित है, ऐसा करने वाले विरूद्ध आर्म्स एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

    • सड़कों पर झुंड बनाकर सैलीब्रेट करना, केक काटना, डांस करना, अथवा किसी भी प्रकार से स्टंटबाजी करने पर बीएनएस की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई हो सकती है।

    • सोशल मीडिया में अच्छे व्यूज पाने के लिये वाहनों पर एकत्रित होकर रैली जैसे सड़कों पर घूम कर वीडियो पोस्ट करने पर भी कार्यवाही हो सकती है क्योंकि किसी भी प्रकार की वाहन रैली बिना वैद्य अनुमति के प्रतिबंधित है।

  • सोशल मीडिया पर आम लोगों को यातायात के नियम संबंधी जानकारी प्रेषित करना चाहिये जिससे लोग जागरूक होकर यातायात के नियमों का पालन करें। प्रायः देखने में आता है आम लोग वाहनों को अस्त व्यस्त पार्क कर देते हैं जिससे यातायात बाधित होता है तथा किसी भी मार्ग पर यूटर्न ले लिया जाता है।

    • pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.