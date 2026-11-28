नईदुनिया न्यूज, अमरकंटक। मैकल पर्वत की ऊंची वादियों में ठंडी हवाओं के साथ शीतलहर का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। तापमान में आई गिरावट ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। यहां न्यूनतम तापमान गिरकर 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि अधिकतम तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है।

रात ढलते ही ठंड का असर और अधिक गहरा हो जाता है। देर रात से सुबह तक वातावरण में ठंडक बनी रहती है और खुले स्थानों पर जमकर ओस गिर रही है। सुबह होते ही घास के मैदान, पेड़-पौधों की पत्तियां, झाड़ियां और खड़े वाहन ओस की बूंदों से भीगे नजर आते हैं। सूरज की पहली किरण जब इन बूंदों पर पड़ती है तो प्रकृति का दृश्य बेहद आकर्षक दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो मैकल की वादियों ने ओस की चादर ओढ़ ली हो।