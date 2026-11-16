मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

जबलपुर के शहपुरा में क्षतिग्रस्‍त ओवरब्रिज से लगे जाम पर भोपाल जा रहे भाजपा विधायक अजय विश्नोई भड़के

भाजपा विधायक का कहना है कि ओवरब्रिज बंद होने से पाटन मार्ग पर यातायात का बोझ बढ़ा है, जबकि यह सड़क इतने भारी वाहनों के लिए तैयार नहीं है। इससे सड़क की हालत और खराब हो रही है।

By Digital DeskEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Mon, 16 Nov 2026 01:34:11 PM (IST)Updated Date: Mon, 16 Nov 2026 01:34:11 PM (IST)
जबलपुर के शहपुरा में क्षतिग्रस्‍त ओवरब्रिज से लगे जाम पर भोपाल जा रहे भाजपा विधायक अजय विश्नोई भड़के
एनएच-45 पर शहपुरा रेलवे ओवरब्रिज का हिस्सा क्षतिग्रस्त होने से आवागमन प्रभावित। सौजन्‍य सोशल मीडिया

HighLights

  1. मुख्य मार्ग बाधित होने पर वाहनों को पाटन और स्थानीय रास्तों से निकाला जा रहा
  2. डायवर्जन के कारण रेलवे फाटक और वैकल्पिक मार्गों पर लग रहा लंबा जाम
  3. अधूरे काम और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर स्थानीय लोगों ने उठाए सवाल

नईदुनिया डिजिटल डेस्‍क, जबलपुर। भाजपा विधायक अजय विश्नोई ने एक्स पोस्ट के जरिए पाटन-जबलपुर मार्ग की बदहाली और भारी वाहनों के बढ़ते दबाव का मुद्दा उठाया है।

शहपुरा में ओवरब्रिज का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका

शहपुरा-भोपाल मार्ग पर क्षतिग्रस्त रेलवे ओवरब्रिज ने यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर दिया है। भोपाल-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-45 पर शहपुरा में ओवरब्रिज का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है।

naidunia_image

मुख्य मार्ग से वाहनों की आवाजाही बाधित

क्षतिग्रस्त हिस्सा गिरने के बाद मुख्य मार्ग से वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही है। इसका खामियाजा रोजाना इस रास्ते से गुजरने वाले वाहन चालकों और यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है।

रेलवे फाटक और आसपास के मार्गों पर लंबा जाम

मुख्य मार्ग पर आवागमन प्रभावित होने के कारण भारी और अन्य वाहनों को पाटन सहित वैकल्पिक स्थानीय रास्तों से डायवर्ट किया जा रहा है। वाहनों का दबाव बढ़ने से रेलवे फाटक और आसपास के मार्गों पर लंबा जाम लग रहा है।

रोजाना सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी

लोगों को रास्ता पार करने के लिए काफी देर तक इंतजार करना पड़ रहा है। इससे जरूरी काम से निकलने वाले लोगों के साथ रोजाना सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी भी बढ़ गई है। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की नाराजगी भी बढ़ रही है।


फिलहाल लोग वैकल्पिक रास्तों पर निर्भर

ओवरब्रिज के नए निर्माण में देरी भी परेशानी बढ़ा रही है। अक्टूबर के अंत तक सामने आई जानकारी के अनुसार, रेलवे ओवरब्रिज की एनओसी और निर्माण प्रक्रिया अटकी हुई थी। ऐसे में लोगों को फिलहाल वैकल्पिक रास्तों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।

पाटन-जबलपुर और पाटन-मनकेड़ी मार्गों पर काम शुरू कराएं

अजय विश्नोई ने पाटन-जबलपुर और पाटन-मनकेड़ी मार्गों के चौड़ीकरण व मजबूतीकरण का काम प्राथमिकता से शुरू कराने की मांग भी उठाई है। फिलहाल ओवरब्रिज की मरम्मत या नए निर्माण में तेजी आने तक इस मार्ग से गुजरने वालों को जाम और लंबे डायवर्जन की परेशानी झेलनी पड़ सकती है।

एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।