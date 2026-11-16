जबलपुर से सिंगरौली लौट रही कार टैंकर में घुसी, मैहर में 100 मीटर घिसटने के बाद आग भड़की, तीन युवक गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर। नेशनल हाईवे-30 पर रविवार रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सिमरन सरोवर होटल के पास एक तेज रफ्तार वरना कार आगे चल रहे टैंकर के पिछले हिस्से में जा घुसी। कुछ ही देर बाद कार में आग लग गई टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार टैंकर के साथ करीब 100 मीटर तक घिसटती चली गई। कुछ ही देर बाद कार में आग लग गई और देखते ही देखते वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। हादसे में कार सवार तीन युवक घायल हो गए। गनीमत रही कि तीनों युवक समय रहते कार से बाहर निकलने में सफल रहे।

सिमरन सरोवर होटल के पास हुआ हादसा इसी दौरान सिमरन सरोवर होटल के पास उनकी कार आगे चल रहे टैंकर से टकरा गई। कार को पीछे घिसटता देख टैंकर चालक ने तत्काल वाहन रोक दिया। इसी बीच कार में आग भड़क उठी। कार सवार तीनों युवकों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई।