जबलपुर से सिंगरौली लौट रही कार टैंकर में घुसी, मैहर में 100 मीटर घिसटने के बाद आग भड़की, तीन युवक गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर। नेशनल हाईवे-30 पर रविवार रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सिमरन सरोवर होटल के पास एक तेज रफ्तार वरना कार आगे चल रहे टैंकर के पिछले हिस्से में जा घुसी।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार टैंकर के साथ करीब 100 मीटर तक घिसटती चली गई। कुछ ही देर बाद कार में आग लग गई और देखते ही देखते वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। हादसे में कार सवार तीन युवक घायल हो गए। गनीमत रही कि तीनों युवक समय रहते कार से बाहर निकलने में सफल रहे।
इसी दौरान सिमरन सरोवर होटल के पास उनकी कार आगे चल रहे टैंकर से टकरा गई। कार को पीछे घिसटता देख टैंकर चालक ने तत्काल वाहन रोक दिया। इसी बीच कार में आग भड़क उठी। कार सवार तीनों युवकों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई।
घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी अभिषेक सिंह परिहार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद कार में लगी आग पर काबू पाया।
गुजर रहे युवा कांग्रेस के मैहर जिला अध्यक्ष सौरभ लल्ला शर्मा भी अपने साथियों के साथ रुक गए। उन्होंने पुलिस और फायर ब्रिगेड के साथ राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग किया। जली हुई कार को सड़क से हटवाने के बाद यातायात बहाल कराया गया।
हादसे में घायल युवकों की पहचान विक्रमादित्य पांडेय (30), पिता रोहणी प्रसाद पांडेय, आशीष कुमार पांडेय (40), पिता हनुमान प्रसाद पांडेय और शिवेंद्र पांडेय (32), पिता सुशील कुमार पांडेय के रूप में हुई है। तीनों बैढ़न, जिला सिंगरौली के निवासी हैं।
कोतवाली थाना प्रभारी अभिषेक सिंह परिहार ने बताया कि घायलों को मैहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।
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