नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। स्वतंत्रता के बाद पहली बार शनिवार को भारतीय रेल बुंदेलखंड के पन्ना और विंध्य के सीधी जिले तक यात्रियों को लेकर पहुंचेगी। ललितपुर-सिंगरौली रेलखंड के तहत सतना-देवेंद्र नगर और रीवा-चुरहट के बीच नई रेल लाइन बनकर तैयार है। पश्चिम मध्य रेल ने यात्री ट्रेनें चलाने की तैयारियां पूरी कर ली हैं।

उद्घाटन के साथ नियमित रेल यातायात शुरू शुभारंभ ट्रेन के लिए उत्तर मध्य रेल (एनसीआर) से विशेष रैक मंगाया गया है, जो सतना पहुंच चुका है। रीवा-चुरहट रेलखंड पर बनी प्रदेश की अब तक की सबसे लंबी रेल सुरंग से भी उद्घाटन के साथ नियमित रेल यातायात शुरू हो जाएगा। सुरंग बनने से विंध्य के दुर्गम क्षेत्र रेल नक्शे पर जुड़ गए हैं।

दोनों जगह दो-दो सांसद रहेंगे, एक जगह डिप्टी सीएम, दूसरी जगह राज्य मंत्री- नागौद में आयोजित कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा और सतना सांसद गणेश सिंह उपस्थित रहेंगे। चुरहट में उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा और सीधी-सिंगरौली सांसद डा. राजेश मिश्रा अतिथि होंगे। देवेंद्र नगर-चुरहट-देवेंद्र नगर मेमू सेवा... ट्रेन क्रमांक- 61629 देवेंद्र नगर-चुरहट मेमू: देवेंद्र नगर से सुबह 07:00 बजे प्रस्थान, दोपहर 13:15 बजे चुरहट पहुंचेगी।

ट्रेन क्रमांक- 61630 चुरहट-देवेंद्र नगर मेमू: चुरहट से दोपहर 15:00 बजे प्रस्थान, रात 21:45 बजे देवेंद्र नगर पहुंचेगी।

15 ठहराव- फुलवारी, नागोद, बरेठिया, करही, सतना, कैमा, सकरिया, हिनौतारामबन, बघाई रोड, तुरकी रोड, रीवा, सिलपरा, गोविंदगढ़, बघवार और रामपुर नैकिन। (नोट: रविवार छोड़कर सप्ताह के बाकी छह दिनों में संचालन होगा।) देवेंद्र नगर से सतना, चुरहट से रीवा तक चलेगी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे। उनके हरी झंडी दिखाने के साथ एक शुभारंभ विशेष ट्रेन देवेंद्र नगर से सतना आएगी और दूसरी चुरहट से रीवा तक चलेगी। 25 अक्टूबर से मेमू के एक रैक के जरिए देवेंद्र नगर-चुरहट के बीच नियमित सेवा शुरू होगी।