नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। दस हजार रुपये की रिश्वत लेते लोकायुक्त के हाथों रंगेहाथ पकड़े गए संविदा ब्लाक मैनेजर को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली।
न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने संविदा नवीनीकरण से इनकार करने के छिंदवाड़ा कलेक्टर के आदेश को उचित ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी।
मामला मोहखेड़ में पूर्व प्रभारी ब्लाक मैनेजर राजीव कुमार चौधरी से जुड़ा है। लोकायुक्त पुलिस ने उन्हें दस हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा था। इसके बाद कलेक्टर ने 16 मई 2025 को उनका संविदा अनुबंध नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया था।
इस फै चुनौती देते हुए उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कीसले को। याचिकाकर्ता ने संविदा की धारा-16 के आधार पर राहत मांगी, लेकिन अदालत ने पाया कि इस धारा में कदाचार, वित्तीय अनियमितता और आपराधिक गतिविधियों पर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी को दिया गया है।
हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिश्वत लेना अधिकारी के कर्तव्यों का हिस्सा नहीं, बल्कि गंभीर कदाचार है। कोर्ट ने कलेक्टर के आदेश में हस्तक्षेप योग्य त्रुटि नहीं पाई और याचिका खारिज कर दी। फैसले ने स्पष्ट किया कि संविदा कर्मचारी भी भ्रष्टाचार के मामले में जवाबदेही से बच नहीं सकते।
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