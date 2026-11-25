नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। दस हजार रुपये की रिश्वत लेते लोकायुक्त के हाथों रंगेहाथ पकड़े गए संविदा ब्लाक मैनेजर को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। छिंदवाड़ा कलेक्टर के आदेश को उचित ठहराया न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने संविदा नवीनीकरण से इनकार करने के छिंदवाड़ा कलेक्टर के आदेश को उचित ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी। लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते पकड़ा था मामला मोहखेड़ में पूर्व प्रभारी ब्लाक मैनेजर राजीव कुमार चौधरी से जुड़ा है। लोकायुक्त पुलिस ने उन्हें दस हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा था। इसके बाद कलेक्टर ने 16 मई 2025 को उनका संविदा अनुबंध नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया था।

संविदा की धारा-16 के आधार पर राहत मांगी इस फै चुनौती देते हुए उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कीसले को। याचिकाकर्ता ने संविदा की धारा-16 के आधार पर राहत मांगी, लेकिन अदालत ने पाया कि इस धारा में कदाचार, वित्तीय अनियमितता और आपराधिक गतिविधियों पर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी को दिया गया है।