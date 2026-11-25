नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू होने की सुगबुगाहट के बीच जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आदेश ने नई बहस छेड़ दी है। 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में जानकारी मांगी है विभाग ने जिले के करीब तीन हजार प्राथमिक शिक्षकों की संशोधित पदक्रम सूची तैयार करने के लिए 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में जानकारी मांगी है। पदोन्नति की प्रक्रिया अब आगे बढ़ाई जा रही शिक्षकों का सवाल है कि जब पदोन्नति की प्रक्रिया अब आगे बढ़ाई जा रही है तो एक साल से अधिक पुराना रिकार्ड क्यों लिया जा रहा है? उनका कहना है कि इस सूची में ऐसे शिक्षकों के नाम भी शामिल हैं, जिनका तबादला हो चुका है, जो सेवानिवृत्त हो गए हैं या जिनका निधन हो चुका है।

दावे-आपत्तियां प्राप्त करने के लिए कहा गया जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से जिले के सभी संकुल प्राचार्यों और संबंधित शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी स्कूलों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें प्राथमिक शिक्षक संवर्ग की जिला स्तरीय अंतिम पदक्रम सूची को संशोधित करने और दावे-आपत्तियां प्राप्त करने के लिए कहा गया है।