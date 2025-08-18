मेरी खबरें
    MP में पुल बना मौत का जाल... नदी में कागज की तरह बहा ऑटो, बाल-बाल बचा चालक

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 18 Aug 2025 02:53:58 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 18 Aug 2025 02:53:58 PM (IST)
    हिरन नदी पर बना पुल बना मौत का जाल।

    1. हिरन नदी में तेज बहाव में बहा ऑटो, ग्रामीणों ने दिखाई बहादुरी
    2. ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर चालक को बचाया
    3. नदी का यह पुल हर साल बरसात के मौसम में जानलेवा हो जाता है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जिले के कटंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गनियारी में हिरन नदी पर बना पुल एक बार फिर सुर्खियों में है। यह पुल ग्रामीणों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है, क्योंकि हर साल बरसात के मौसम में यह पानी में डूब जाता है। शनिवार को एक ऑटो चालक इसी पुल से गुजर रहा था कि वह तेज बहाव में बह गया। समय रहते मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर चालक को बचाया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

    हर साल की समस्या, स्थायी समाधान की मांग

    स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, यह पुल हर साल बरसात के मौसम में लगभग चार महीने तक पानी में डूबा रहता है। इसके बावजूद, मजबूरी में लोग इसे पार करते हैं, क्योंकि यह आसपास के कई गांवों को जोड़ता है। मरीजों को अस्पताल ले जाने, बच्चों को स्कूल पहुंचाने और दैनिक जीवन के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में भारी बाधा आती है। इन चार महीनों के दौरान सैकड़ों गांवों का संपर्क कट जाता है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

    ऊंचे पुल के लिए एक सुर में उठ रही मांग

    ग्रामीणों ने बताया कि इस पुल पर पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन सरकार या प्रशासन की ओर से अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है। अब स्थानीय लोग एकजुट होकर सरकार से एक ऊंचे पुल के निर्माण की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की जानलेवा घटनाएं न हों और लोगों को एक सुरक्षित मार्ग मिल सके। यह मांग दशकों से लंबित है, लेकिन अब ग्रामीण इस मुद्दे को लेकर अब उग्र होने के मूड में हैं।

