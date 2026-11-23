नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। पन्ना जिले की शाहनगर ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर कथित फर्जी बिल तैयार कर करोड़ों रुपये के सरकारी भुगतान का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। शिकायत पर की गई जांच की स्टेटस रिपोर्ट तलब की याचिका में आरोप लगाया गया कि अलग-अलग फर्मों के नाम से प्रस्तुत सैकड़ों बिल एक ही लिखावट में तैयार किए गए। मामले पर मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर शिकायत पर की गई जांच की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है।

सरपंच और पंचायत सचिव की भूमिका संदिग्ध जनहित याचिका शाहनगर के पूर्व सरपंच राधेश्याम बृजपुरिया और किसान प्रताप सिंह तोमर ने दायर की है। आरोप है कि सरपंच मनोज कुमार जैन और पंचायत सचिव कुलभूषण चतुर्वेदी की भूमिका संदिग्ध है। अलोक ट्रेडर्स का संबंध सरपंच के भाई, जबकि कन्नौर ट्रेडर्स का संबंध सचिव के साले से बताया गया है।