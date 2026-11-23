नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। वाहन चेकिंग के दौरान अधिवक्ता से मारपीट का आरोप केंट थाने में पदस्थ पुलिस जवान को भारी पड़ गया। अधिवक्ता देवेंद्र नाथ पंकज कार से जा रहे थे। सदर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस जवान भूपेंद्र पटेल ने उन्हें रोका।

अधिवक्ता की नाक से खून निकलने लगा

आरोप है कि इस दौरान जवान ने अभद्रता की। अधिवक्ता ने वीडियो बनाना शुरू किया तो भूपेंद्र और उसके साथ मौजूद एक अन्य जवान ने उनके साथ मारपीट कर दी। हमले में अधिवक्ता की नाक से खून निकलने लगा।

पुलिस के खिलाफ नारेबाजी

इस बात की सूचना मिलते ही कई अधिवक्ता थाने पहुंच गए। जमकर हंगामा करते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। आरोपी जवान पर तुरंत एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अड़ गए।

पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी

इस दौरान गहमागमी होने पर स्थिति संभालने के लिए अन्य थानों का पुलिस बल भी बुलाया गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।

रास्ते में रोक-कर किशोर को चाकू मारा

ओमती थाना क्षेत्र में मोपेड सवार तीन बदमाशों ने एक किशोर को रास्ते में रोका। उससे दो हजार रुपए मांगे और इंकार करने पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर घायल कर दिया। बेलबाग टोरिया निवासी कृष्णा चंदेल (17) फ्लावर डेकोरेशन का काम करता है।