जबलपुर के IIIT-DM में छात्रावास की चौथी मंजिल से गिरने से बीटेक के छात्र की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलाजी (ट्रिपल-आइटीडीएम) के छात्रावास की चौथी मंजिल से मंगलवार को बीटेक (सीएसई) के छात्र की गिरने से मौत हो गई। ऊंचाई से गिरने की वजह से छात्र के सिर में गंभीर चोट आई। उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस जांच में अभी गिरने की वजह साफ नहीं हुई है।
कॉलेज प्रबंधन के मुताबिक, छात्र एजुकेशन लोन को लेकर परेशान था। संभव है कि किसी वजह से उसने आत्महत्या का कदम उठाया हो। मृतक छात्र उत्तर प्रदेश के जौनपुर का निवासी है। सूचना पर छात्र के स्वजन देर रात जबलपुर आ गए। बुधवार को छात्र का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। डुमना पुलिस चौकी प्रभारी एसआई नितिन पांडे ने बताया कि 19 वर्षीय छात्र उत्कर्ष तिवारी पिता चंद्रकुमार तिवारी निवासी बरपुर, बलवरगंज जिला जौनपुर ने ट्रिपल आइटीडीएम परिसर के छात्रावास पाणिनी की चौथी मंजिल में रहता था, जहां से गिरकर उसकी मौत हो गई।
घटना दोपहर करीब 12.30 बजे के आसपास हुई। उत्कर्ष के नीचे गिरने से तेज आवाज आई तो आसपास के छात्र भी मौके पर पहुंच गए और तत्काल एंबुलेंस को बुलाया गया। उत्कर्ष के सिर पर गंभीर चोट आई और खून बह रहा था। उसे पहले जबलपुर अस्पताल ले जाया गया जहां उसे किसी कारण उपचार नहीं मिल सका। इसके पश्चात अपोलो अस्पताल ले जाया गया। यहां करीब आधे घंटे तक उत्कर्ष की सांसें चलीं, उसके बाद दम तोड़ दिया।
ट्रिपल आइटीडीएम के डायरेक्टर बीके सिंह ने कहा कि अभी उनके पास जो जानकारी आई है उसके अनुसार छात्र एजुकेशन लोन के लिए जौनपुर में किसी बैंक में आवेदन कर चुका था। घटना के पहले उसके चाचा से भी इस संबंध में बातचीत हुई थी। संस्थान में बीटेक करने के लिए उत्कर्ष करीब एक माह पहले ही आया था। पुलिस ने कहा कि घटना की वजह पता की जा रही है।