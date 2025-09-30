जबलपुर के IIIT-DM में छात्रावास की चौथी मंजिल से गिरने से बीटेक के छात्र की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलाजी (ट्रिपल-आइटीडीएम) के छात्रावास की चौथी मंजिल से मंगलवार को बीटेक (सीएसई) के छात्र की गिरने से मौत हो गई। ऊंचाई से गिरने की वजह से छात्र के सिर में गंभीर चोट आई। उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस जांच में अभी गिरने की वजह साफ नहीं हुई है।

बुधवार को छात्र का पोस्टमार्टम कॉलेज प्रबंधन के मुताबिक, छात्र एजुकेशन लोन को लेकर परेशान था। संभव है कि किसी वजह से उसने आत्महत्या का कदम उठाया हो। मृतक छात्र उत्तर प्रदेश के जौनपुर का निवासी है। सूचना पर छात्र के स्वजन देर रात जबलपुर आ गए। बुधवार को छात्र का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। डुमना पुलिस चौकी प्रभारी एसआई नितिन पांडे ने बताया कि 19 वर्षीय छात्र उत्कर्ष तिवारी पिता चंद्रकुमार तिवारी निवासी बरपुर, बलवरगंज जिला जौनपुर ने ट्रिपल आइटीडीएम परिसर के छात्रावास पाणिनी की चौथी मंजिल में रहता था, जहां से गिरकर उसकी मौत हो गई।