मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    महिला को बातों में उलझाकर दुकान के काउंटर से 35 हजार चोरी, CCTV में कैद हुई घटना

    ईंटखेड़ी इलाके में स्थित एक हार्डवेयर की दुकान पर बैठी महिला को तीन लड़कों ने बातों में उलझाया और काउंटर की दराज में रखे 35 हजार रुपये चोरी कर रफूचक्कर हो गए। तीनों बदमाशों की यह करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है।

    By Brijendra Rishishwar
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 30 Sep 2025 09:56:44 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 30 Sep 2025 09:56:44 PM (IST)
    महिला को बातों में उलझाकर दुकान के काउंटर से 35 हजार चोरी, CCTV में कैद हुई घटना
    दुकान के काउंटर से 35 हजार चोरी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ईंटखेड़ी इलाके में स्थित एक हार्डवेयर की दुकान पर बैठी महिला को तीन लड़कों ने बातों में उलझाया और काउंटर की दराज में रखे 35 हजार रुपये चोरी कर रफूचक्कर हो गए। तीनों बदमाशों की यह करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस ने शिकायत के बाद फुटेज में आए बदमाशों की हुलिए के आधार पर तलाश शुरू कर दी है।

    हार्डवेयर की दुकान की घटना

    पुलिस के अनुसार धर्मेंद्र नागर (29) पीपुल चौराहा निशातपुरा में रहते हैं। उनकी ईंटखेड़ी थाना क्षेत्र स्थित सैनी चौराहे पर दिव्यांश पावर टूल्स के नाम से हार्डवेयर की दुकान है। इसी दुकान से कुछ दूरी पर ही उनका दिव्यांश वेल्डिंग वर्कस के नाम से कारखाना है। धर्मेंद्र नागर ने बताया कि हार्डवेयर दुकान की देखरेख के लिए उन्होंने संगीता नामक महिला को नौकरी पर रखा हुआ है। सोमवार की शाम करीब सात बजे धर्मेंद्र नागर दुकान का हिसाब-किताब चेक कर रहे थे।

    लड़कों ने संगीता को बातो में उलझाए रखा

    इस दौरान उन्हें गल्ले में रकम कम मिली तो संगीता से पूछताछ की। इस पर संगीता ने बताया कि तीन लड़के आए थे, लेकिन वह बगैर कोई सामान खरीदे ही चले गए थे। उसके बाद नरेंद्र ने जब दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चेक किए तो पता चला कि शाम करीब साढ़े चार बजे तीन लड़के सामान खरीदने के बहाने दुकान पर पहुंचे थे। इनमें से लड़कों ने संगीता को बातो में उलझाए रखा और तीसरे लड़के ने काउंटर की दराज खोलकर उसमें रखे 35 हजार रुपये चोरी कर लिए थे। उसके बाद धर्मेंद्र नागर ने ईंटखेड़ी थाने जाकर मामले की शिकायत की। पुलिस ने केस दर्ज कर फुटेज में आए हुलिए के आधार पर आरोपितों की तलाश कर रही है।

    इसे भी पढ़ें... यात्रियों की राहत जारी... 28 नवंबर तक चलेगी मुंबई सेंट्रल-इंदौर तेजस स्पेशल ट्रेन

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.