महिला को बातों में उलझाकर दुकान के काउंटर से 35 हजार चोरी, CCTV में कैद हुई घटना

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ईंटखेड़ी इलाके में स्थित एक हार्डवेयर की दुकान पर बैठी महिला को तीन लड़कों ने बातों में उलझाया और काउंटर की दराज में रखे 35 हजार रुपये चोरी कर रफूचक्कर हो गए। तीनों बदमाशों की यह करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस ने शिकायत के बाद फुटेज में आए बदमाशों की हुलिए के आधार पर तलाश शुरू कर दी है।

हार्डवेयर की दुकान की घटना पुलिस के अनुसार धर्मेंद्र नागर (29) पीपुल चौराहा निशातपुरा में रहते हैं। उनकी ईंटखेड़ी थाना क्षेत्र स्थित सैनी चौराहे पर दिव्यांश पावर टूल्स के नाम से हार्डवेयर की दुकान है। इसी दुकान से कुछ दूरी पर ही उनका दिव्यांश वेल्डिंग वर्कस के नाम से कारखाना है। धर्मेंद्र नागर ने बताया कि हार्डवेयर दुकान की देखरेख के लिए उन्होंने संगीता नामक महिला को नौकरी पर रखा हुआ है। सोमवार की शाम करीब सात बजे धर्मेंद्र नागर दुकान का हिसाब-किताब चेक कर रहे थे।