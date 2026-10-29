जबलपुर में पारस यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपित के घर चला बुलडोजर, भंडारे के दौरान हुआ था खूनी संघर्ष

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। रांझी के आजाद नगर क्षेत्र में भंडारे के दौरान हुए खूनी संघर्ष और पारस यादव की हत्या के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। हत्याकांड के मुख्य आरोपित सबीर बंशकार और उसके परिजनों द्वारा किए गए कथित अवैध निर्माणों पर गुरुवार को प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया।

कार्रवाई के दौरान शासकीय भूमि पर बनाए गए मकान, दुकानें और अन्य अतिक्रमण हटाकर सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू की गई। शासकीय भूमि पर कथित रूप से अवैध कब्जा कर रखा था प्रशासन की जांच में सामने आया कि आरोपित और उसके परिजनों ने नगर निगम के क्षेत्रीय कार्यालय, वाचनालय और दुर्गा मंदिर के सामने स्थित शासकीय भूमि पर कथित रूप से अवैध कब्जा कर रखा था। यहां दुकानें और मकान बनाए गए थे। इसके अलावा मौके पर सुअर पालन किए जाने की बात भी सामने आई।