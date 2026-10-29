जबलपुर में अंतिम यात्रा में शामिल होने गए युवक का अपहरण, बंधक बनाकर बेरहमी से पिटाई, अस्पताल में भर्ती

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। घमापुर के गोपाल होटल के पास पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक का जबरन अपहरण कर उसे कमरे में बंधक बनाने और बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। गोपाल होटल निवासी राजेन्द्र विनोदिया (22) मंगलवार को करियापाथर में अंतिम यात्रा में शामिल होने जा रहा था।

रास्ते में मोहल्ले में रहने वाले अक्षय ने उसे रोका, तभी सरदार वंशकार उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बैठा लिए। उसका अपहरण कर गोपाल होटल के पास सन्नी रजक के घर ले गया। ऊपर के कमरे में सन्नी, मन्नी रजक, चिन्ना और कृष्णा मौजूद थे।