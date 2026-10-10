ओबीसी आरक्षण पर एमपी हाई कोर्ट में आमने-सामने रहे संविधान, आंकड़े और प्रतिनिधित्व के तर्क

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का मामला केवल आरक्षण के प्रतिशत तक सीमित नहीं रहा। कानूनी लड़ाई में संवैधानिक सीमा, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन, सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व, आंकड़ों की विश्वसनीयता और राज्य सरकार के नीतिगत अधिकार जैसे सवालों पर बहस हुई। हाई कोर्ट के 159 पृष्ठीय आदेश में इन पहलुओं पर विचार करते हुए 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग को अस्वीकार कर दिया गया।

आरक्षण बढ़ाने के विरोध में ये तर्ख दिए गए ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं का प्रमुख तर्क था कि ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत करने से एससी, एसटी और ओबीसी के लिए निर्धारित आरक्षण का कुल प्रतिशत 63 हो जाता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को भी शामिल करने पर कुल आरक्षण का आंकड़ा और बढ़ता है। उनके अनुसार, यह सुप्रीम को द्वारा निर्धारित सामान्य 50 प्रतिशत सीमा के विपरीत है।

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के इंद्रा साहनी प्रकरण का हवाला देते हुए कहा कि 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक आरक्षण के लिए असाधारण परिस्थितियों का होना आवश्यक है। केवल किसी वर्ग की जनसंख्या या उसके अनुपात में आरक्षण बढ़ाने की मांग पर्याप्त नहीं हो सकती। राज्य सरकार को यह साबित करना चाहिए कि आरक्षण बढ़ाने के लिए संवैधानिक रूप से स्वीकार्य और ठोस आधार मौजूद हैं। राज्य सरकार ने यह तर्क दिया राज्य सरकार की ओर से आरक्षण बढ़ाने के फैसले का बचाव करते हुए सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर जोर दिया गया। सरकार का पक्ष था कि ओबीसी वर्ग की सामाजिक स्थिति और सरकारी सेवाओं में उसकी भागीदारी को ध्यान में रखकर आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित किया गया है। राज्य की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि आरक्षण की सीमा से संबंधित संवैधानिक सिद्धांतों का परीक्षण मामले के तथ्यों और उपलब्ध सामग्री के आधार पर किया जाना चाहिए।