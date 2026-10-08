कमल नाथ सरकार में मंत्री के रिश्तेदार को फायदा पहुंचाने बदला नहर का नक्शा, एमपी हाईकोर्ट में 4 नवंबर को होगी सुनवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका की सुनवाई में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि तत्कालीन कमल नाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में सिंचाई मंत्री के रिश्तेदार को लाभ पहुंचाने के लिए नहर का नक्शा बदल दिया गया। इससे परियोजना की स्वीकृत लागत में वृद्धि हो गई। इस मामले में कोर्ट में चार नवंबर को अंतिम सुनवाई होगी।

मामला सिवनी जिले की पाटन-कनेरा लघु सिंचाई परियोजना से जुड़ा है, जिसकी लागत पहले 9.30 करोड़ रुपये स्वीकृत हुई थी, लेकिन नक्शा बदलने से लागत करीब 20 करोड़ रुपये हो गई। इस बाबत याचिका वर्ष 2019 में दायर हुई थी। जिस पर 19 नवंबर 2024 को न्यायमूर्ति विनय सराफ की एकलपीठ ने इसे व्यापक जनहित से जुड़ा मामला मानते हुए कोर्ट के समक्ष पूर्ण विवरण रखने का निर्देश दिया था।