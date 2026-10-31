वेटरनरी की यूजी सीट भरने के लिए पहली बार दोबारा जबलपुर बुलाए जाएंगे उम्मीदवार

अतुल शुक्ला, नईदुनिया, जबलपुर। वेटरनरी की पढ़ाई में दाखिले के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर मौका खुला है। जबलपुर समेत देशभर के वेटरनरी विश्वविद्यालयों में स्नातक (यूजी) की रिक्त सीटें भरने के लिए कालेज लेवल काउंसलिंग (सीएलसी) का एक और राउंड होगा।

काउंसलिंग कराने की तैयारी शुरू वेटरनरी काउंसिल आफ इंडिया (वीसीआई) ने अक्टूबर में इसकी अनुमति दी और विश्वविद्यालयों को 30 नवंबर तक सीटें भरने की स्वीकृति दी है। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर ने दीवाली के बाद काउंसलिंग कराने की तैयारी शुरू कर दी है।