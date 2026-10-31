जबलपुर में छेड़ने के विरोध पर पिता को चाकू मारे, थाने में बेटी बोली-चार FIR के बाद भी कार्रवाई नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। पुलिस कार्रवाई को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। शुक्रवार देर रात करीब एक बजे 22 वर्षीय युवती अपने घायल पिता को लेकर सिविल लाइन थाने पहुंची। आरोपियों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं युवती ने इलाके में रहने वाले दो बदमाशों पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की। उसका कहना है कि दोनों के खिलाफ वह पहले ही चार बार एफआईआर दर्ज करा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद आरोपियों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।

अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने से उनके हौसले बढ़े युवती के मुताबिक, लगातार शिकायतों के बाद भी आरोपियों के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने से उनके हौसले बढ़े गए हैं। इसी वजह से परिवार को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार रात पिता के घायल होने के बाद वह उन्हें लेकर सीधे थाने पहुंची और पुलिस अधिकारियों के सामने अपनी शिकायत रखी।