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जबलपुर के सदर में कैंट बोर्ड का चला बुलडोजर, चंसोरिया कंपाउंड में ढहाया गया अवैध निर्माण

शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल के साथ-साथ आर्मी की क्विक रिस्पांस टीम को भी मौके पर तैनात किया गया था, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।

By Alok BanerjeeEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Wed, 04 Nov 2026 02:59:12 PM (IST)Updated Date: Wed, 04 Nov 2026 02:59:12 PM (IST)
जबलपुर के सदर में कैंट बोर्ड का चला बुलडोजर, चंसोरिया कंपाउंड में ढहाया गया अवैध निर्माण
रक्षा संपदा विभाग और कैंट बोर्ड की संयुक्त कार्रवाई के दौरान निर्माण तोड़ता कर्मी। सौजन्‍य सोशल मीडिया

HighLights

  1. रक्षा संपदा विभाग और कैंट बोर्ड की संयुक्त कार्रवाई
  2. आर्मी क्यूआरटी रही तैनात; सदर क्षेत्र में मचा हड़कंप
  3. पुलिस बल के साथ आर्मी की क्विक रिस्पांस टीम तैनात

नईदुनिया प्रतिनिधि, ​जबलपुर। छावनी क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया है। सुबह-सुबह हुई इस अचानक कार्रवाई से पूरे सदर क्षेत्र और स्थानीय निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मच गया है।

अवैध निर्माण को पूरी तरह धराशायी कर दिया

कैंट बोर्ड और रक्षा संपदा विभाग की संयुक्त टीम ने सदर इलाके स्थित जायसवाल पेट्रोल पंप के पीछे, बंगला नंबर 25 के चंसोरिया कंपाउंड में बिना अनुमति के किए जा रहे अवैध निर्माण को पूरी तरह धराशायी कर दिया।

पुलिस बल के साथ आर्मी की क्विक रिस्पांस टीम तैनात

​कार्रवाई के दौरान कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल के साथ-साथ आर्मी की क्विक रिस्पांस टीम को भी मौके पर तैनात किया गया था, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।

कई चेतावनियों के बावजूद इसे रोका नहीं गया था

​प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, यह निर्माण पूरी तरह अवैध था और कई चेतावनियों के बावजूद इसे रोका नहीं गया था।

नियमों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण पर सख्‍त

छावनी क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे अवैध निर्माणों के खिलाफ कैंट बोर्ड का यह सख्त रुख आगे भी जारी रहने की संभावना है। इस कार्रवाई के बाद से अवैध निर्माण करने वालों में भारी खौफ देखा जा रहा है।


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