ट्रेन में खाने के शौकीनों सावधान : जबलपुर में यात्रियों के लिए टाॅयलेट के पानी से बन रहा था खाना

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। ट्रेनों में सफर के दौरान भूख लगने पर यात्री अक्सर स्टेशन या ट्रेन में मिलने वाले भोजन के पैकेट खरीदकर अपनी जरूरत पूरी करते हैं। इसके लिए उन्हें निर्धारित कीमत भी चुकानी पड़ती है, लेकिन जिस भोजन को वे भरोसे के साथ खा रहे हैं, उसकी गुणवत्ता और स्वच्छता की कोई गारंटी नहीं है।

भोजन की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए जबलपुर के सिविल लाइंस स्थित सिद्धी विनायक रेस्टोरेंट में खाद्य प्रशासन विभाग की छापेमारी ने रेल यात्रियों तक पहुंच रहे भोजन की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां रसोई में बाथरूम के पानी से सब्जियां धोने और अस्वच्छ परिस्थितियों में भोजन तैयार करने की बात सामने आई।

अवैध वेंडरों की निगरानी की व्यवस्था को संदिग्ध बना दिया गंभीर पहलू यह है कि इस रेस्टारेंट से तैयार भोजन के पैकेट रेल यात्रियों तक पहुंचाए जाने का दावा किया गया है। रेस्टारेंट रेलवे से सूचीबद्ध नहीं था और न ही उसे स्टेशन या ट्रेनों में भोजन की आपूर्ति की अनुमति थी। रेलवे के अवैध वेंडरों की निगरानी की व्यवस्था को संदिग्ध बना दिया है। छापेमारी में मिली गंभीर अनियमितताएं खाद्य सुरक्षा एवं प्रशासन विभाग की टीम ने 30 अक्टूबर को दक्षिण सिविल लाइंस स्थित सिद्धी विनायक रेस्टारेंट में छापेमारी की थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित गुप्ता की टीम को रसोई में साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा मानकों से जुड़ी गंभीर खामियां मिलीं।

लाइसेंस की शर्तों और खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन वहां बाथरूम के पानी से सब्जियां धोकर भोजन तैयार किया जा रहा था। लाइसेंस की शर्तों और खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के आधार पर प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित कर उसे सील कर दिया गया। इसी कार्रवाई के दौरान यहां से तैयार भोजन के पैकेट रेलवे यात्रियों तक पहुंचाने की जानकारी सामने आई। अवैध वेंडरों के जरिए ट्रेनों तक पहुंचता है खाना शहर से बड़ी संख्या में लंबी दूरी की ट्रेनें गुजरती हैं। इनमें सफर करने वाले यात्रियों की भोजन संबंधी जरूरत पूरी करने और बदले में कमाई के लिए अवैध वेंडर सक्रिय रहते है। ये वेंडर रेलवे की अनुमति के बिना ट्रेनों में पहुंचकर यात्रियों को भोजन, नाश्ता और अन्य खाद्य सामग्री बेचते हैं। पूरी व्यवस्था में भोजन की गणवत्ता की नियमित जांच होती कुछ छोट रेस्टोरेंट, बेस व क्लाउड के संचालक ऐसे वेंडरों को भोजन के पैकेट उपलब्ध कराते हैं। वेंडर इन्हें ट्रेनों में यात्रियों को बचते हैं। इस पूरी व्यवस्था में न तो भोजन की गणवत्ता की नियमित जांच होती है और न ही उसकी आपर्ति करने वाले प्रतिष्ठानों की अधिकृत सूची के आधार पर निगरानी सुनिश्चत हो पाती है। स्टेशन के आसपास चल रहे बेस व क्लाउड किचन ट्रेन के यात्रियों के बीच सक्रिय अवैध वेंडरों के नेटवर्क को जबलपुर और कटनी रेलवे स्टेशन के आसपास कुछ छोटे बेस एवं क्लाउड किचन से सहायता मिल रही है। पूर्व में भी जांच के दौरान रेल यात्रियों तक अवैध खाना आपूर्ति करने वाला सिविल लाइंस का एक बेस किचन मिला था।