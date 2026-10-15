जबलपुर में जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में खड़ी कार में लगी आग, मची अफरा-तफरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में गुरुवार दोपहर गेट नंबर दो और तीन के बीच खड़ी एक निजी कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार से लपटें उठने लगीं, जिससे परिसर में मौजूद अधिवक्ताओं और अन्य लोगों में अफरा-तफरी मच गई।
अधिवक्ताओं ने उपलब्ध संसाधनों से आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि कार क्षतिग्रस्त हो गई।
जिला अधिवक्ता संघ के सचिव शैलेंद्र सिंह ठाकुर के अनुसार, कार बालाघाट से आए एक पुलिस अधिकारी अथवा टैक्सी से संबंधित बताई गई है। कार में आग लगने के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल सका है। मामले की जांच की जा रही है।
घटना के बाद अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि आग यदि तेजी से फैलती तो आसपास खड़े अन्य वाहन और परिसर में मौजूद लोग भी इसकी चपेट में आ सकते थे।
अधिवक्ताओं ने परिसर में उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों और फायर पाइप की उपयोगिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रभावी इंतजाम जरूरी हैं। उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच और आवश्यक सुधार की मांग की।