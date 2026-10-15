जबलपुर में जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में खड़ी कार में लगी आग, मची अफरा-तफरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में गुरुवार दोपहर गेट नंबर दो और तीन के बीच खड़ी एक निजी कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार से लपटें उठने लगीं, जिससे परिसर में मौजूद अधिवक्ताओं और अन्य लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया अधिवक्ताओं ने उपलब्ध संसाधनों से आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि कार क्षतिग्रस्त हो गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका जिला अधिवक्ता संघ के सचिव शैलेंद्र सिंह ठाकुर के अनुसार, कार बालाघाट से आए एक पुलिस अधिकारी अथवा टैक्सी से संबंधित बताई गई है। कार में आग लगने के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल सका है। मामले की जांच की जा रही है।