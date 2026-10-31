जबलपुर के राइट टाउन में बिक रही थी बघराजी में बनी कार्बाइड गन, कुंडम में भी छापा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। दीवाली पर कार्बाइड गन के उपयोग, विक्रय और प्रदर्शन पर प्रतिबंध के बावजूद शहर और ग्रामीण क्षेत्र में इनके निर्माण और आपूर्ति का मामला सामने आया है। कार्बाइड और गन बनाने की सामग्री जब्त कुंडम थाना पुलिस ने गुरुवार देर रात बघराजी गांव में दो स्थानों पर छापा मारकर 14 कार्बाइड गन, 11 किलो 500 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड और गन बनाने की सामग्री जब्त की। 45 किलो कैल्शियम कार्बाइड बरामद आरोपियों से पूछताछ में राइट टाउन स्थित सुखेजा टावर के लाठिया ट्रेडर्स का नाम सामने आने पर मदन महल पुलिस ने उस दुकान पर भी कार्रवाई की, जहां से 45 किलो कैल्शियम कार्बाइड बरामद किया गया। मामला दर्ज कर जांच शुरू पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेते हुए उन पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि कैल्शियम कार्बाइड की आपूर्ति कहां से हो रही थी और इस व्यापार में अन्य लोग भी शामिल हैं या नहीं।

घर पर बनाकर चोरी-छिपे बेचने की तैयारी थी पुलिस को गुरुवार रात सूचना मिली थी कि कुंडम थाना क्षेत्र के बघराजी गांव में कार्बाइड गन बनाई जा रही हैं और वहां बड़ी मात्रा में कैल्शियम कार्बाइड रखा हुआ है। कुंडम थाना प्रभारी सतीश अंधवान ने दल के साथ तुरंत संदिग्ध एक घर और एक दुकान पर दबिश दी, जहां बाजार मोहल्ला के झंडा चौक स्थित दशरथ बड़गैया (56) के घर पर सीढ़ी के पास 10 कार्बाइड गन मिली। दशरथ की निशानदेही पर पुलिस ने छापा मारा

दशरथ की निशानदेही पर घर में एक बोरी में छिपाकर रखी गई 11 किलो 500 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड और गन बनाने की सामग्री मिली। गांव में ही चित्रांश साहू (29) के घर पर भी पुलिस ने छापा मारा। पूछताछ के बाद उसकी दुकान से चार प्लास्टिक के पाइप से तैयार बेचने के लिए रखे गए चार नग कार्बाइड गन बरामद किए। पूछताछ में सामने आई दुकान, 45 किलो कार्बाइड जब्त कुंडम में छापेमारी के बाद हिरासत में लिए दोनों आरोपी दशरथ एवं चित्रांश के विरुद्ध एफआइआर दर्ज की गई है। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि उन्होंने एमएलबी स्कूल मार्ग के पास राइट टाउन स्थित लाठिया ट्रेडर्स के संचालक विजय साहू की दुकान से कैल्शियम कार्बाइड खरीदा था।