जबलपुर में 19 घोड़ों की मौतों का मामला, मालिक और कंपनी पर पशु क्रूरता का केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। रैपुरा स्थित ठाकुर फार्म में 19 घोड़ों की मौत के बाद घोड़ों के मालिक सचिन तिवारी और हैदराबाद की फर्म हेथा नेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर दी गई है। यह कार्रवाई कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर पशुपालन विभाग की ओर से पनागर थाने में हुई। मामला पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम-1960 की धारा 11 (1)(घ) एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-325 के तहत दर्ज किया गया।

19 घोड़ों की हुई थी मौत दरअसल हैदराबाद से जबलपुर लाए गए 57 घोड़ों में से अब तक 19 की मौत हो चुकी है। अब सिर्फ 38 घोड़े ही शेष रह गए हैं। सूत्रों की माने तो इन्हें हैदराबाद से जबलपुर लाने और फिर यहां रखने के दौरान हुई लापरवाही की गई, जिससे यह बीमार हुए। इसके बाद वेटरनरी डॉक्टर की टीम इन्हें बचाने में जुटी रही, लेकिन एक-एक कर घोड़ों की मौत होती रही। दो सप्ताह पूर्व करीब सात और घोड़े मर गए। इसे संज्ञान लेते हुए कलेक्टर दीपक सक्सेना ने वेटरनरी विभाग से अधिकारियों को तलब किया और मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला दर्ज करा दिया है।