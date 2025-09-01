मेरी खबरें
    मुस्लिम युवक ने लड़की की आपत्तिजनक फोटो पोस्ट की, बजरंग दल ने किया प्रदर्शन

    शहर में सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवती की आपत्तिजनक फोटो इंटरनेट पर डालकर उसे बदनाम करने और उसके भाई को धमकाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में सोमवार को फरियादी ने पुलिस को लिखित शिकायत दी।

    By Nai Dunia News Network
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 01 Sep 2025 08:52:17 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Sep 2025 08:52:17 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। शहर में सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवती की आपत्तिजनक फोटो इंटरनेट पर डालकर उसे बदनाम करने और उसके भाई को धमकाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में सोमवार को फरियादी ने पुलिस को लिखित शिकायत दी। बजरंग दल ने सोमवार को गांधी पार्क मेंं युवती को ब्लैकमेल किए जाने के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस पर एफआईआर में देरी बरतने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया।

    युवती को और बदनाम करने की धमकी

    फरियादी का आरोप है कि आरोपी आफरी ने उसकी बहन की आपत्तिजनक तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड कर दीं, जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी 10-12 अन्य लोगों के साथ उसके घर पहुंचा और गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित परिवार के अनुसार, आरोपी लंबे समय से उनकी बहन को ब्लैकमेल कर रहा है। आरोपी ने धमकी दी कि अगर उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई तो वह युवती को और बदनाम करेगा और उसकी हत्या भी कर देगा।

    पुलिस को सद्बुद्धि देने के लिए चालीसा का पाठ

    टीआई सतीश सिंह चौहान ने बताया कि मामले में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि बजरंग दल के पदाधिकारियों का कहना था कि जब पुलिस द्वारा तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी, तब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली के सामने गांधी चौक पर हनुमान चालीसा का पाठ पुलिस को सद्बुद्धि देने के लिए किया गया।

