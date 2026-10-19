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जबलपुर की पारले-जी बिस्किट फैक्ट्री में आग लगने की वजह आई सामने, अफरा-तफरी मची

प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री, पैकेजिंग मैटेरियल और खाद्य तेल होने के कारण आग तेजी से फैली।

By Sunil dahiyaEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Mon, 19 Oct 2026 03:37:38 PM (IST)Updated Date: Mon, 19 Oct 2026 03:37:38 PM (IST)
जबलपुर की पारले-जी बिस्किट फैक्ट्री में आग लगने की वजह आई सामने, अफरा-तफरी मची
आग लगने के बाद दूर से ही नजर आ रहा धुएं के गुबार। नईदुनिया

HighLights

  1. दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी
  2. धुएं के गुबार दूर से ही नजर आ रहा था
  3. बड़ी मात्रा में ज्वलनशील व पैकेजिंग मैटेरियल है

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। औद्योगिक क्षेत्र रिछाई स्थित पारले जी बिस्किट फैक्ट्री में सोमवार की दोपहर करीब 2:15 बजे आग लगने से अफरा-तफरी मच गई।

किसी के हताहत होने की सूचना नहीं

प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री, पैकेजिंग मैटेरियल और खाद्य तेल होने के कारण आग तेजी से फैली। आग बढ़ते ही एहतियात के तौर पर फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों और मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया था। फैक्ट्री में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है।

आग लगने की वजह शाॅर्ट सर्किट बताई जा रही

आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और औद्योगिक क्षेत्र प्रबंधन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शाॅर्ट सर्किट बताई जा रही है।


कर्मचारियों और मजदूरों को बाहर निकाला

प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री, पैकेजिंग मैटेरियल और खाद्य तेल होने के कारण आग तेजी से फैली। आग बढ़ते ही एहतियात के तौर पर फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों और मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया था।

पुलिस और अधिकारी भी मौके पर पहुंचे

आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और औद्योगिक क्षेत्र प्रबंधन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

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