जबलपुर के गोलबाजार मेले में हादसा, रील बनाते समय खुला तेज रफ्तार झूले का गेट, बच्ची समेत 2 लोग गिरे

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। गोलबाजार में नवरात्र पर आयोजित मेले में रविवार रात बड़ा हादसा टल गया। झूला झूलते समय रील बनाने के दौरान झूले का गेट अचानक खुल गया, जिससे दो लोग छिटककर बाहर गिर गए और घायल हो गए।

रील बनाते समय खुला झूले का गेट हादसा रविवार रात करीब 11 बजे का है। नवरात्र में प्रतिमा दर्शन के लिए सड़कों पर श्रद्धालुओं की भीड़ थी। इसी दौरान गोलबाजार मेले में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। परिवार के साथ आए लोग झूलों का आनंद ले रहे थे। इसी बीच आशीष यादव और पल्लवी नाम की बालिका जमीन के समानांतर तेजी से गोल घूमने वाले झूले में सवार हुए।