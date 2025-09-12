सीबीआई का एक्शन... ठेकेदार से रिश्वत लेते पकड़े गए MES के तीन अधिकारी

मेरी खबरें
    By Deepankar Roy
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 12 Sep 2025 01:33:00 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Sep 2025 01:33:32 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। सागर के एमईएस (मिलट्री इंजीनियरिंग सर्विस) कार्यालय में गुरुवार को सीबीआइ ने छापा मारा। तीन अधिकारियों को एक ठेकेदार से 80 हजार रुपये रिश्चत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपितों में एमईस के अधिकारी नीतेश कुमार, राकेश कुमार और दीपक है।

    ठेकेदार ने सीबीआई से शिकायत की

    ठेकेदार अजय मिश्रा ने एमईएस में कांट्रेक्ट लिया था। जिसका 28 लाख रुपये का बिल प्रस्तुत किया था। बिल पास करने के एवज में अधिकारी उससे 80 हजार रुपये कमीशन मांग रहे थे। परेशान ठेकेदार ने सीबीआइ से शिकायत की। छानबीन के बाद सीबीआइ जबलपुर के एक दल ने गुरुवार को सागर पहुंचा।

    गिरफ्तार तीनों आरोपितों को लाया जा रहा जबलपुर

    ठेकेदार जब रिश्वत के नोट लेकर अधिकारियों को उनके कार्यालय में देने लिए पहुंचा, तो सीबीआइ ने उन्हें दबोच लिया। सीबीआई ने अधिकारियों के चेंबर एवं घर की भी जांच की है। उनके लेन-देन और संपत्तियों की जानकारी जुटाई है। गिरफ्तार तीनों आरोपितों को जबलपुर लाया जा रहा है।

