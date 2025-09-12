सीबीआई का एक्शन... ठेकेदार से रिश्वत लेते पकड़े गए MES के तीन अधिकारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। सागर के एमईएस (मिलट्री इंजीनियरिंग सर्विस) कार्यालय में गुरुवार को सीबीआइ ने छापा मारा। तीन अधिकारियों को एक ठेकेदार से 80 हजार रुपये रिश्चत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपितों में एमईस के अधिकारी नीतेश कुमार, राकेश कुमार और दीपक है।

ठेकेदार ने सीबीआई से शिकायत की ठेकेदार अजय मिश्रा ने एमईएस में कांट्रेक्ट लिया था। जिसका 28 लाख रुपये का बिल प्रस्तुत किया था। बिल पास करने के एवज में अधिकारी उससे 80 हजार रुपये कमीशन मांग रहे थे। परेशान ठेकेदार ने सीबीआइ से शिकायत की। छानबीन के बाद सीबीआइ जबलपुर के एक दल ने गुरुवार को सागर पहुंचा।