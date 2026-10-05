जबलपुर के सिहोरा में मूक-बधिर महिला की हत्या के सीसीटीवी फुटेज मिले, अब पुलिस के रडार पर बाइक सवार

लक्ष्मीबाई की लाश दो अक्टूबर को घर के अंदर मिली थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि लूट के इरादे से घर में घुसे बदमाशों ने वारदात के दौरान महिला की हत्या की और इसके बाद फरार हो गए।

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। खितौला थाना क्षेत्र के दरौली गांव में 55 वर्षीय मूक-बधिर महिला लक्ष्मीबाई राठौर की हत्या के मामले में पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिला है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि हत्या के मामले में सीसीटीवी फुटेज मिला है। इसमें दिखाई दे रहे संदिग्ध मोटरसाइकिल सवारों की तलाश की जा रही है। पुलिस जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है।

सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे संदिग्ध मोटरसाइकिल सवारों की पहचान के लिए पुलिस आसपास के क्षेत्र में पूछताछ कर रही है। फुटेज के अलावा अन्य साक्ष्यों को भी जांच में शामिल किया गया है।

वहीं गोराबाजार थाना क्षेत्र के बिलहरी कब्रिस्तान के पास अखाड़ा के पीछे खेत में बने कमरे में रहने वाली 19 वर्षीय युवती की रविवार-सोमवार की मध्य रात्रि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रात में तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे उसके मूल निवास बीजाडांडी ले जा रहे थे। बरेला पहुंचने के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

परिजन उसे लेकर बीजाडांडी रवाना हुए थे

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कालेज अस्पताल भेजा है। पुलिस के अनुसार युवती बिलहरी में यादव परिवार द्वारा सिकमी पर लिए गए खेत में काम करती थी और वहीं बनी झोपड़ी में रह रही थी। रात में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद परिजन उसे लेकर बीजाडांडी रवाना हुए थे।रास्ते में उसकी हालत बिगड़ती गई और बरेला पहुंचने तक उसकी मौत हो गई।