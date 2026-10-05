जबलपुर में नवविवाहिता की हत्या, भाई ने कहा- हथेली पर लिखा कोडवर्ड में नाम; पति सीआरपीएफ नागपुर में पदस्थ

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान 23 वर्षीय नवविवाहिता दीक्षा पांडे की रविवार को मौत हो गई। मायके वालों ने उसकी सास उमा मिश्रा, ननद सोनम और पति अक्षय उर्फ सतीष मिश्रा पर हत्या का आरोप लगाया है।

वेंटिलेटर पर भर्ती दीक्षा बोल नहीं पा रही थी परिवार का दावा है कि शादी के डेढ़ साल बाद भी बच्चा नहीं होने पर दीक्षा को लगातार ताने दिए जा रहे थे। गंभीर हालत में वेंटिलेटर पर भर्ती दीक्षा बोल नहीं पा रही थी। उसके भाई भूपेंद्र का दावा है कि उसने पेन से अपनी हथेली पर अंग्रेजी वर्णमाला का एस, यू और ए लिखकर कथित तौर पर इन्हीं तीन लोगों की ओर इशारा किया था।

मां से फोन पर बात के दौरान ले जाने का आरोप दीक्षा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मऊरानीपुर की रहने वाली थी। करीब डेढ़ साल पहले उसकी शादी छतरपुर निवासी अक्षय से हुई थी। अक्षय सीआरपीएफ में नागपुर में पदस्थ है। परिजनों के अनुसार 24 सितंबर को वह दीक्षा के साथ छतरपुर आया था। दीक्षा को जबरन घर से बाहर ले जाने लगी ननद 27 सितंबर को श्राद्ध कार्यक्रम के लिए दोनों हटा थाना क्षेत्र के ग्राम पाटन स्थित चाचा ससुर के घर पहुंचे थे। दीक्षा के भाई भूपेंद्र का आरोप है कि 29 सितंबर की दोपहर दीक्षा अपनी मां से फोन पर बात कर रही थी। इसी दौरान ननद सोनम से उसका विवाद हुआ और वह दीक्षा को जबरन घर से बाहर ले जाने लगी। परिवार का दावा है कि फोन पर उसकी मां ने दीक्षा की आवाज सुनी। इसके बाद उसका मुंह दबाकर गला दबाने का आरोप लगाया गया है।