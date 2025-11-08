MP: जबलपुर-नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित टोल प्लाजा पर कार सवार युवकों का हंगामा, कर्मचारियों से मारपीट, FIR दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर-नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरगी के पास बहोरीपार टोल प्लाजा में कार सवार युवकों ने जमकर हंगामा किया। कार सवारों ने टोल पर पहुंचते ही उत्पात मचाया। जब उनका फास्टैग से टोल शुल्क कट गया, तो उन्होंने दबंगई दिखाते हुए टोल पर कटे रुपये वापस मांग लिए। कर्मचारियों के मना करने पर विवाद शुरू हो गया और युवकों ने टोल पर तोड़फोड़ करते हुए कर्मचारियों के साथ मारपीट की।

क्या है पूरा मामला शुक्रवार रात दर्ज एफआईआर के अनुसार, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के निवासी अंकित सिंह राजपूत निगरी टोल में काम करते हैं। वे गुरुवार को लेन क्रमांक 10 पर ड्यूटी पर थे, जबकि पास की लेन क्रमांक 11 पर उनके साथी राम सिंह तैनात थे। इसी दौरान लेन नंबर 11 पर कार (एमपी 20 सीएच 8399) आकर रुकी। फास्टैग स्कैन होते ही शुल्क कट गया और बूम बैरियर उठ गया, लेकिन कार सवार वहीं रुक गए।