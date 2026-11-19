नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे छपरा से उधना के बीच एक ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाएगा। गाड़ी संख्या 05305 छपरा-उधना पूजा स्पेशल 21 नवंबर (शनिवार) को शाम 6.20 बजे छपरा से रवाना होकर तीसरे दिन 23 नवंबर को सुबह 5.20 बजे उधना पहुंचेगी।
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पश्चिम मध्य रेल के सतना, कटनी, जबलपुर और इटारसी स्टेशनों पर इसका ठहराव रहेगा। ट्रेन जबलपुर स्टेशन पर दोपहर 1.50 बजे पहुंचेगी और 1.55 बजे रवाना होगी। इसमें शयनयान और सामान्य श्रेणी के कुल 18 कोच रहेंगे।
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