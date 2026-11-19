नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे छपरा से उधना के बीच एक ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाएगा। गाड़ी संख्या 05305 छपरा-उधना पूजा स्पेशल 21 नवंबर (शनिवार) को शाम 6.20 बजे छपरा से रवाना होकर तीसरे दिन 23 नवंबर को सुबह 5.20 बजे उधना पहुंचेगी।