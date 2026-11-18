नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। नवंबर के दूसरे पखवाड़े में मौसम का मिजाज बदलने के संकेत मिल रहे हैं। 21 और 22 नवंबर को जबलपुर जिले में हल्की वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान मध्यम बादल छाए रहेंगे और मध्यम गति से हवाएं चलेंगी। मौसम में बदलाव के चलते दिन के तापमान में गिरावट आने का अनुमान है।

कृषि मौसम विज्ञान केंद्र ने किसानों को सलाह दी है कि कटी हुई फसलों को खुले में न छोड़ें और सुरक्षित स्थान पर शेड के नीचे रखें। कीटनाशकों का छिड़काव भी मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर ही करें, ताकि संभावित वर्षा से दवा का असर प्रभावित न हो और किसानों को आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े।