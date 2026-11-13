जबलपुर में तीन दशकों से मनाते आ रहे छठ महापर्व, इन 18 स्थानों पर होगी सूर्योपासना

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। नर्मदा के पावन तटों से लेकर शहर के तालाबों तक जब अस्ताचलगामी और उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, तब पूरा शहर लोक आस्था और भक्ति के रंग में रंगा नजर आएगा। उत्तर प्रदेश-बिहार महासंघ सक्रिय भूमिका निभा रहा इस महापर्व की व्यवस्थित तैयारियों में प्रतिवर्ष की तरह जबलपुर उत्तर प्रदेश-बिहार महासंघ सक्रिय भूमिका निभा रहा है। महासंघ ने प्रशासन, नगर निगम और पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए पहल शुरू कर दी है।

विशाल सार्वजनिक पर्व के रूप में स्थापित हो चुका पर्व जबलपुर में करीब 5 लाख से अधिक पूर्वांचल और बिहार-झारखंड मूल के निवासी रहते हैं, जिनकी बढ़ती संख्या के साथ यह पर्व पिछले 30 वर्षों से शहर के एक प्रमुख और विशाल सार्वजनिक पर्व के रूप में स्थापित हो चुका है।

अस्थायी चेंजिंग रूम की व्यवस्था सहित कई मांगें महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने महापौर व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर शहर के प्रमुख पूजा स्थलों पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का आग्रह किया। इसमें साफ-सफाई, पेयजल, पर्याप्त रोशनी, सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और व्रती महिलाओं के लिए अस्थायी चेंजिंग रूम की व्यवस्था प्रमुखता से शामिल है। घाटों पर बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की मांग लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के मद्देनजर बिहार फाउंडेशन जबलपुर चैप्टर के प्रतिनिधिमंडल ने उपाध्यक्ष मुकेश दास के नेतृत्व में मंत्री राकेश सिंह, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू और नगर निगम कमिश्नर से शिष्टाचार मुलाकात कर घाटों पर बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की मांग की।

पूरे शहर में पर्व का माहौल बने प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपकर गौरीघाट, अधारताल तालाब सहित अन्य पूजा स्थलों पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, पर्याप्त रोशनी, पेयजल और साफ-सफाई की व्यवस्था करने का आग्रह किया। शहर के ट्रैफिक सिग्नलों के वॉयस सिस्टम के माध्यम से छठ महापर्व की शुभकामनाएं प्रसारित करने की मांग रखी, ताकि पूरे शहर में पर्व का माहौल बने। कलेक्टर को आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करने के निर्देश मंत्री राकेश सिंह ने कलेक्टर को आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुकेश दास ने कहा कि छठ आस्था, स्वच्छता और अनुशासन का पर्व है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु, विशेषकर महिलाएं, घाटों पर सूर्यदेव को अर्घ्य देने पहुंचती हैं। ऐसे में प्रशासन को समय रहते सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करनी चाहिए। 18 स्थानों पर सूर्यदेव की आराधना जबलपुर में छठ पूजा का विस्तार इस बात से समझा जा सकता है कि यह पर्व अब किसी एक घाट या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। नर्मदा के घाटों के अलावा शहर के अलग-अलग तालाबों और जलस्रोतों पर पूर्वांचल के परिवार सामूहिक रूप से सूर्योपासना करते हैं। गौरीघाट, तिलवाराघाट, माढ़ोताल, हनुमानताल, संजीवनी नगर, देवताल, गुलौआताल, अधारताल, गोकलपुर और रांझी का उल्लेख किया गया है। महासंघ के ज्ञापन में प्रमुख पूजा स्थलों के रूप में जबलपुर में 18 पूजा स्थलों की व्यवस्था है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं। गौरीघाट और तिलवाराघाट

भटौली घाट

अधारताल तालाब

हनुमानताल

पुराना कंचनपुर तालाब

रांझी एसएएफ तालाब

मानेगांव तालाब

इस्टलैंड खमरिया तालाब

घाना खमरिया तालाब

मढ़ई तालाब, बिलपुरा

उदय नगर तालाब

तीन पुलिया, न्यू कंचनपुर

हाउसिंग बोर्ड कालोनी, महाराजपुर

चांदमारी तलैया

टेलीग्राफ कालोनी, रानीताल

गुलौआ चौक

संजीवनी नगर का शाही तालाब अधारताल में टोकन से मिलेगा पूजन स्थल इस वर्ष की तैयारियों में एक महत्वपूर्ण पहल अधारताल तालाब पर देखने को मिल रही है। यहां छठ पूजा के लिए बनाए गए प्लेटफार्मों को क्रमांक देने और टोकन के माध्यम से श्रद्धालुओं को स्थान आवंटित करने की योजना बनाई गई है। इससे घाटों पर अव्यवस्था और स्थान को लेकर होने वाली परेशानी कम करने में मदद मिलेगी। 30 अक्टूबर को इस व्यवस्था का सुझाव दिया था 30 अक्टूबर को महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू से मिले महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने इस व्यवस्था का सुझाव दिया था। महापौर ने अधिकारियों को इस दिशा में योजना तैयार करने के निर्देश दिए। व्यवस्था सफल रहने पर इसे शहर के अन्य छठ पूजा स्थलों पर भी लागू करने की संभावना जताई गई है।