छठ महापर्व का आगाज आज से, सूर्यदेव की आराधना में डूबेगा जबलपुर, ऐसे रखेंगे 36 घंटे का कठिन व्रत

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। सूर्य आराधना का महापर्व छठ पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर शुक्रवार को नहाय खाय के साथ आरम्भ होगा। घाटों पर बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय लोग उत्तर भारतीय मूल के निवासियों द्वारा मनाया जाने वाले पर्व के दौरान व्रतियों द्वारा 36 घण्टे का कठिन व्रत रखा जाएगा। तालाबों व नर्मदा के घाटों पर बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय लोग जुटेंगे। पर्व में सूर्य और छठी मैय्या की पूजा की जाएगी 14 और 15 नवम्बर को छठ पूजा के प्रमुख कार्यक्रम होंगे। पंचमी को खरना, षष्ठी को डूबते सूर्य को अर्घ्य और सप्तमी को उगते सूर्य को जल अर्पित कर व्रत संपन्न किया जाएगा। चार दिन चलने वाले इस पर्व में सूर्य और छठी मैय्या की पूजा की जाएगी। गुरुवार को छठ पूजा आयोजन स्थलों में साफ-सफाई व तैयारियां चलती रहीं।

गौरीघाट में आएंगे भोजपुरी गायक गौरीघाट के उमाघाट पर छठ पूजा का मुख्य आयोजन होता है। यहां चार दिनों तक मेला जैसा माहौल रहता है। उप्र बिहार महासंघ की ओर से आयोजन किया जाता है। संघ के बंशी सिंह ने बताया कि हर बार पर्व की अंतिम रात को सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। इस बार भी बिहार से भोजपुरी लोकगीत गायकों का दल बुलवाया गया है। 15 नवम्बर की शाम 5 बजे से अगली सुबह होने तक उमाघाट पर भोजपुरी लोकगीतों का दौर चलेगा।