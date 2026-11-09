छठ पूजा पर जबलपुर में प्लेटफाॅर्म एक पर होल्डिंग एरिया तैयार, सीसीटीवी और डाॅग स्क्वाॅयड की रहेगी नजर

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। छठ पूजा के दौरान ट्रेनों में बढ़ते यात्री भार को देखते हुए मुख्य रेलवे स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन के विशेष इंतजाम किए गए हैं। होल्डिंग एरिया शुरू हो गया भीड़ बढ़ने पर यात्रियों के ठहरने के लिए अतिरिक्त जगह का विस्तार करते हुए अस्थाई होल्डिंग एरिया का निर्माण किया गया। प्लेटफाॅर्म छह की ओर निर्मित होल्डिंग एरिया प्लेटफार्म क्रमांक एक की ओर भी होल्डिंग एरिया रविवार सुबह से शुरू हो गया।

ट्रेन लेट होने पर तत्काल हो उद्घोषणा निरीक्षण के दौरान सीनियर डीसीएम ने निर्देश दिए कि किसी भी ट्रेन के विलंब से आने पर यात्रियों को समय रहते इसकी सूचना उद्घोषणा के माध्यम से दी जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने और उतरने के लिए पर्याप्त समय मिले।

किसी तरह की अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हो जल्दबाजी के कारण प्लेटफाॅर्म पर धक्का-मुक्की या किसी तरह की अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए। भीड़ पर लगातार निगरानी रखने और जरूरत के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। जबलपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक शशांक गुप्ता ने वाणिज्य विभाग की टीम के साथ मुख्य रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने पूरा स्टेशन पैदल घूमकर यात्री सुविधाओं, टिकट काउंटरों, खानपान स्टाल, होल्डिंग एरिया और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि त्योहारों के दौरान यात्रियों की आवाजाही व्यवस्थित रखी जाए और प्लेटफाॅर्म पर अनावश्यक भीड़ एकत्रित न होने दी जाए। टिकटिंग से लेकर सुरक्षा तक इंतजाम त्योहारों में टिकट के लिए यात्रियों को परेशान न होना पड़े, इसके लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर संचालित किए जा रहे हैं। एटीवीएम और एम-यूटीएस मोबाइल एप से अनारक्षित टिकट बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यात्रियों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क और अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की गई है।