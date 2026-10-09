CJP के प्रदर्शन में शामिल होने जा रहीं महाराष्ट्र की छात्राओं को इटारसी में हिरासत में लेने का मामला पहुंचा हाई कोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने जा रही महाराष्ट्र की छात्राओं को मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन पर हिरासत में लिए जाने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। इस संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं दायर की गई हैं।

नौ अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अल्पेश यशवंत कोगजे व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने विशाखा प्रशांत लोंढे विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन सहित अन्य के मामले में राज्य शासन को संबंधित व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।