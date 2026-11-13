होली के दिन 12वीं के पांच विषयों की परीक्षा, जबलपुर में सीबीएसई के टाइम टेबल पर उठे सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि , जबलपुर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की वर्ष 2027 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए जारी टाइम टेबल अब विवादों में आ गया है। परीक्षा कार्यक्रम में 22 मार्च को होली के दिन कक्षा 12वीं के पांच विषयों के पेपर निर्धारित किए गए हैं।

विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच असमंजस त्योहार के दिन परीक्षा रखे जाने से विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई है। शिक्षक संगठनों ने इस पर आपत्ति जताते हुए बोर्ड से की है। सीबीएसई ने 6 नवंबर को जारी किया था टाइम टेबल सीबीएसई ने 6 नवंबर को कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया था। इसके मुताबिक दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 16 फरवरी 2027 से शुरू होंगी। कक्षा 10वीं की परीक्षा 9 मार्च को समाप्त होगी, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 9 अप्रैल तक चलेंगी।

एक ही दिन पांच विषयों के पेपर जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार 22 मार्च को कक्षा 12वीं के नॉलेज ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेज ऑफ इंडिया, बोडो, कोकबोरोक, बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी विषयों की परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं। यह तारीख होली के त्योहार की है। ऐसे में विद्यार्थियों को त्योहार के दिन परीक्षा देने के लिए तैयार रहना होगा। सीबीएसई की कोऑर्डिनेटर वर्षा चौहान ने बताया कि परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी और आधिकारिक टाइम टेबल बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। कक्षा 10वीं में 83 विषयों और कक्षा 12वीं में 121 विषयों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। सार्वजनिक अवकाशों का ध्यान रखा जाना चाहिए