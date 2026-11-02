नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। साझेदारी में शुरू किए गए व्यापार में घाटा लगने के बाद दो दोस्तों के बीच शुरू हुई रंजिश अब मारपीट और तोड़फोड़ तक पहुंच गई।

साझेदार पूरा सामान अपने साथ ले गया

क्लाउड किचिन बंद होने पर एक साझेदार पूरा सामान अपने साथ ले गया और दूसरे को रकम लौटाने के लिए चेक दिया।

लगभग डेढ़ साल पहले दोस्त के साथ शुरू किया था

उसने दूसरे साझेदार के घर पहुंचकर पथराव और तोड़फोड़ की। संजीवनी नगर 90 क्वार्टर निवासी आयुष अमूल्ये (27) ने लगभग डेढ़ साल पहले दोस्त शानू कश्यप के साथ मिलकर क्लाउड किचिन शुरू किया था।

एक माह में ही घाटे के चलते बंद करना पड़ा

व्यापार एक माह ही चल सका और घाटे के चलते उसे बंद करना पड़ा। इसके बाद शानू पूरा सामान अपने साथ ले गया। इसके बदले उसने आयुष को चेक दिया और एक से डेढ़ साल के भीतर रकम लौटाने का आश्वासन दिया।