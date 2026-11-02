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जबलपुर में क्लाउड किचन एक माह में ही बंद, घाटे के बाद रुपये मांगे तो दोस्‍त के घर में की तोड़फोड़

एक से डेढ़ साल में भुगतान का भरोसा दिलाने वाले साझेदार ने जब रुपये नहीं लौटाए, तो रकम मांगने पर वह भड़क गया।

By Deepankar RoyEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Mon, 02 Nov 2026 09:35:10 AM (IST)Updated Date: Mon, 02 Nov 2026 09:35:10 AM (IST)
जबलपुर में क्लाउड किचन एक माह में ही बंद, घाटे के बाद रुपये मांगे तो दोस्‍त के घर में की तोड़फोड़
आयुष को जान से मारने की धमकी देकर चला गया। सौजन्‍य एआई

HighLights

  1. साझेदारी में शुरू किया था व्यापार, पुलिस कर रही जांच
  2. एक माह में बंद होने के बाद सामान लेकर नहीं लौटाए रुपये
  3. सीसीटीवी, बाइक एवं ईवी तोड़े, जान से मारने की धमकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। साझेदारी में शुरू किए गए व्यापार में घाटा लगने के बाद दो दोस्तों के बीच शुरू हुई रंजिश अब मारपीट और तोड़फोड़ तक पहुंच गई।

साझेदार पूरा सामान अपने साथ ले गया

क्लाउड किचिन बंद होने पर एक साझेदार पूरा सामान अपने साथ ले गया और दूसरे को रकम लौटाने के लिए चेक दिया।

लगभग डेढ़ साल पहले दोस्त के साथ शुरू किया था

उसने दूसरे साझेदार के घर पहुंचकर पथराव और तोड़फोड़ की। संजीवनी नगर 90 क्वार्टर निवासी आयुष अमूल्ये (27) ने लगभग डेढ़ साल पहले दोस्त शानू कश्यप के साथ मिलकर क्लाउड किचिन शुरू किया था।

एक माह में ही घाटे के चलते बंद करना पड़ा

व्यापार एक माह ही चल सका और घाटे के चलते उसे बंद करना पड़ा। इसके बाद शानू पूरा सामान अपने साथ ले गया। इसके बदले उसने आयुष को चेक दिया और एक से डेढ़ साल के भीतर रकम लौटाने का आश्वासन दिया।

कहासुनी के साथ पथराव किया

आयुष के बार-बार रुपये मांगने पर वह नाराज होने लगा। गत रविवार को शानू आयुष के घर पहुंचा और रुपयों की मांग की। उनके बीच कहासुनी के साथ शानू ने पथराव शुरू कर दिया।

कैमरे तोड़ दिए और कांच पर पत्थर मारे

आयुष के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए और कांच पर पत्थर मारे। इतना ही नहीं, घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रानिक वीकल में भी तोड़फोड़ की।

आरोपी शानू के विरुद्ध मामला दर्ज कर

आयुष को जान से मारने की धमकी देकर चला गया। पुलिस ने शनिवार को आरोपी शानू के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास शुरू कर दिए है।

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