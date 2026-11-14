मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

जबलपुर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बोले- सफाई मित्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता

समारोह का उद्देश्य स्वच्छता की राष्ट्रीय उपलब्धि के पीछे दिन-रात मेहनत करने वाले सफाई मित्रों के योगदान को सम्मान देना और उनके प्रति समाज में सम्मान का भाव मजबूत करना रहा।

By Sunil dahiyaEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Sat, 14 Nov 2026 01:16:33 PM (IST)Updated Date: Sat, 14 Nov 2026 01:16:33 PM (IST)
जबलपुर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बोले- सफाई मित्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता
अभिावादन करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, साथ में सांसद व संबोधित करते सीएम। नईदुनिया

HighLights

  1. स्वच्छता के असली नायकों का किया सम्मान
  2. सीएम ने दिए सुरक्षा किट और प्रशस्ति पत्र
  3. आयुष्मान योजना का लाभ लेने की भी अपील

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में देशभर में दूसरा स्थान हासिल कर जबलपुर को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने वाले स्वच्छता के असली नायकों का शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सम्मान किया।

सुरक्षा किट प्रदान कर उनके योगदान की सराहना

मानस भवन के प्रेक्षागृह में नगर निगम द्वारा आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने चार सफाई मित्रों को प्रशस्ति पत्र और सुरक्षा किट प्रदान कर उनके योगदान की सराहना की। इसके बाद अन्य सफाई मित्रों का भी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने सम्मान किया।

जीवन और स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से नमस्ते योजना शुरू

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्वच्छता की चर्चा सफाई कर्मियों के बिना अधूरी है। शहर को स्वच्छ बनाने में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार ने सफाई मित्रों के जीवन और स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से नमस्ते योजना शुरू की है।


स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था

सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। सफाई कर्मियों को आयुष्मान योजना का लाभ भी दिया जा रहा है। उन्होंने अपील की कि जिन सफाई मित्रों ने अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है, वे इसे जरूर बनवाएं, ताकि जरूरत पड़ने पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।

जबलपुर के प्रति अपने विशेष लगाव

मुख्यमंत्री ने जबलपुर के प्रति अपने विशेष लगाव का उल्लेख करते हुए कहा कि इस शहर की उपलब्धियां उन्हें आनंदित करती हैं। उन्होंने लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह की भी सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से जबलपुर को कई महत्वपूर्ण सौगातें मिली हैं। शहर के विकास के लिए सभी जनप्रतिनिधियों और नागरिकों को एकजुट होकर काम करना चाहिए।

सीवेज प्रोजेक्ट के लिए 182 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की घोषणा

उन्होंने महाकौशल क्षेत्र की विशेषता बताते हुए कहा कि प्रदेश के विकास में जबलपुर की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जबलपुर के लिए सीएनजी वाहनों की संख्या 102 से बढ़ाकर 182 करने तथा सीवेज प्रोजेक्ट के लिए 182 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की घोषणा का भी उल्लेख किया। इन विकास कार्यों में केंद्र और राज्य सरकार की भागीदारी रहेगी।

यह भी पढ़ें- 21 नवंबर से लागू होगी एनीवेयर रजिस्ट्री व्यवस्था, अब जबलपुर से करा सकेंगे दूसरे शहर में संपत्ति की रजिस्ट्री

एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।