जबलपुर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बोले- सफाई मित्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में देशभर में दूसरा स्थान हासिल कर जबलपुर को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने वाले स्वच्छता के असली नायकों का शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सम्मान किया। सुरक्षा किट प्रदान कर उनके योगदान की सराहना मानस भवन के प्रेक्षागृह में नगर निगम द्वारा आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने चार सफाई मित्रों को प्रशस्ति पत्र और सुरक्षा किट प्रदान कर उनके योगदान की सराहना की। इसके बाद अन्य सफाई मित्रों का भी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने सम्मान किया।

जीवन और स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से नमस्ते योजना शुरू मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्वच्छता की चर्चा सफाई कर्मियों के बिना अधूरी है। शहर को स्वच्छ बनाने में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार ने सफाई मित्रों के जीवन और स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से नमस्ते योजना शुरू की है।