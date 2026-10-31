सीएमएचओ या सिविल सर्जन नहीं कर सकेंगे डाॅक्टर का अटैचमेंट या ट्रांसफर, 7 दिन में मांगी सूची

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। सरकारी अस्पतालों में मनमाने ढंग से डाॅक्टरों के अटैचमेंट और पदस्थापना पर अब स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती कर दी है। भोपाल से अनुमति अनिवार्य संचालनालय, भोपाल के नए आदेश के अनुसार अब जिला स्तर पर सीएमएचओ या सिविल सर्जन अपने स्तर पर किसी डाॅक्टर का अटैचमेंट या ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। इसके लिए भोपाल से अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। क्या है नया आदेश अब तक जिला अधिकारी जरूरत बताकर डाॅक्टरों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में अटैच कर देते थे। कई डाॅक्टर सालों से अपनी मूल पदस्थापना से अलग, शहर के बड़े अस्पतालों में सेवाएं दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के खाली हो रहे अस्पताल संचालनालय ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए कहा है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पताल खाली हो रहे हैं। नए आदेश में स्पष्ट है कि अटैचमेंट पूरी तरह समाप्त माना जाए, और यदि कहीं अति-आवश्यक है तो प्रस्ताव संचालक को भेजा जाए।

जमीनी हकीकत - आंकड़ों में जिले में कुल स्वीकृत डाॅक्टरों के 214 पद हैं, जिनमें से 168 पदस्थ हैं और 46 खाली हैं, लेकिन पदस्थापना का गणित गड़बड़ है। जिला अस्पताल : यहां 32 डाॅक्टरों के स्वीकृत पद के विरुद्ध 41 डाक्टर सेवाएं दे रहे हैं। इनमें 6 डाॅक्टर पीएचसी और सिविल अस्पतालों से अटैचमेंट पर हैं। इनमें मेडिसिन के 2, सर्जरी का 1 और महिला रोग विशेषज्ञ शामिल हैं।