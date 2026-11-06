नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा बच्चों के बीच पहुंचे तो कहीं उनसे गणित के सवाल पूछे, तो कहीं उनकी बनाई पेंटिंग देखकर सराहना की। उन्होंने बच्चों से पढ़ाई और सीखने के तरीकों पर बातचीत की। ग्रामीण विकास कार्यों की स्थिति देखी कलेक्टर ने जनपद पंचायत कुंडम के ग्राम बीजापुरी में पंचायत, आंगनवाड़ी और प्राथमिक शाला सहित विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। कुंडेश्वर धाम स्थित सांदीपनि विद्यालय पहुंचकर शैक्षणिक गतिविधियों और सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन, पोषण, शिक्षा, राशन वितरण और ग्रामीण विकास कार्यों की स्थिति देखी।

विद्यार्थियों से पढ़ाई के संबंध में चर्चा की इधर ग्राम बीजापुरी की शासकीय प्राथमिक शाला में कलेक्टर ने विद्यार्थियों से पढ़ाई के संबंध में चर्चा की। उन्होंने बच्चों से जोड़ के सवाल हल करवाए और इकाई-दहाई के आधार पर संख्याओं को जोड़ने की विधि समझी। बच्चों गणित की मूल अवधारणाएं भी सरल तरीके से समझाएं शिक्षकों को निर्देश दिए कि बच्चों को केवल सवाल हल कराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि गणित की मूल अवधारणाएं भी सरल तरीके से समझाएं, ताकि वे स्वयं सवाल हल कर सकें। आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को दिए जाने वाले पोषण आहार और गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बच्चों को खेल-खेल में गिनती, हिंदी के अक्षर-शब्द और अंग्रेजी की बुनियादी जानकारी दी जाए।