जबलपुर कलेक्ट्रेट से होटल तक सरकारी कार के चक्कर, अंदर चेहरा छिपाकर बैठे महिला-पुरुष

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। कार को लेकर सामने आए एक वीडियो में इसकी गतिविधियां नजर आने का दावा किया जा रहा है। खास बात यह है कि कार पर कभी पुलिस की बत्ती दिखाई देती है तो कभी बत्ती गायब रहती है। इससे वाहन के इस्तेमाल और उसमें सवार लोगों को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

दावा किया कि संबंधित नंबर की कार पुलिस विभाग की है दावा किया जा रहा है कि संबंधित नंबर की कार पुलिस विभाग की है और एक वरिष्ठ अधिकारी को आवंटित है। जिन अधिकारी को यह कार आवंटित है उनका पद जिले के मुखिया के समकक्ष है, लेकिन वह कानून व्यवस्था के प्रमुख नहीं होते है।

व्यक्ति कार चलाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचता दिखाई देता वीडियो में टोपी पहने एक व्यक्ति कार चलाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचता दिखाई देता है। इसी दौरान एक महिला परिसर में दूसरे प्रवेश द्वार से आती है और अपना दोपहिया वाहन खड़ा करने के बाद कार में सवार हो जाती है। बताया जा रहा है कि यह गतिविधि अक्सर भोजनावकाश या कार्यालयीन समय समाप्त होने के बाद देखी गई है। होटल के पिछले रास्ते से आवाजाही का दावा वीडियो से जुड़े दावों के मुताबिक, कार सिविल लाइंस पहुंचने के बाद पोस्ट आफिस के पास अपेक्षाकृत सूनसान गली में खड़ी होती है। इसके बाद महिला पैदल संभागायुक्त कार्यालय के सामने स्थित एक होटल के पिछले रास्ते से अंदर जाती दिखाई देती है।