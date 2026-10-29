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दो माह पहले ही दमोह पदस्थ हुए थे वाणिज्य कर अधिकारी, जबलपुर लोकायुक्त ने खंगाले बैंक खाते

मनीष कुमार जैन के पिता कोमलचंद जैन बंडा में कटे-फटे नोट बदलने का काम करते हैं। उनके भाई भी व्यापार से जुड़े हुए हैं। लोकायुक्त की जांच के दौरान यह जानकारी सामने आई है।

By Deepankar RoyEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Thu, 29 Oct 2026 11:44:24 AM (IST)Updated Date: Thu, 29 Oct 2026 11:44:24 AM (IST)
दो माह पहले ही दमोह पदस्थ हुए थे वाणिज्य कर अधिकारी, जबलपुर लोकायुक्त ने खंगाले बैंक खाते
संविदा कर्मचारी के रूप में सफर शुरू करने वाले दमोह में पदस्थ वाणिज्यिक कर अधिकारी मनीष कुमार जैन। सौजन्‍य टीम

HighLights

  1. 13 साल की नौकरी में बनाई अकूत संपत्ति
  2. 280 प्रतिशत अधिक संपत्ति मिलने का मामला
  3. पत्नी और माता-पिता के नाम पर भी पांच खाते

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त के शिकंजे में आए दमोह में पदस्थ वाणिज्यिक कर अधिकारी मनीष कुमार जैन की दो माह पहले (अगस्त) ही दमोह में पदस्थापना हुई थी।

संविदा कर्मचारी के रूप में सफर शुरू किया था

वर्ष 2003 में नौकरी शुरू करने वाले जैन ने करीब 13 साल की सेवा में कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। जैन ने संविदा कर्मचारी के रूप में सफर शुरू किया था और फिर वाणिज्यिक कर विभाग में इंसपेक्टर और वाणिज्यिक कर अधिकारी बने।

जांच में अधिकारी के चार बैंक खाते मिले

लोकायुक्त की जांच में अधिकारी के चार बैंक खाते मिले हैं। उनकी पत्नी निधि, पिता कोमलचंद और मां शशि के नाम पर अलग-अलग पांच बैंक खाते होने की जानकारी सामने आई है। लोकायुक्त संगठन ने गुरुवार को संबंधित बैंकों को पत्र लिखकर खातों से लेन-देन एवं जमा राशि की जानकारी मांगी है। उनके निवेश की भी टोल ली जा रही है।


तीन करोड़ से अधिक की संपत्ति मिली

लोकायुक्त की टीम ने मंगलवार को मनीष कुमार जैन के जबलपुर, दमोह और भोपाल स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी। कार्रवाई के दौरान कुल तीन करोड़ 94 लाख 65 हजार 445 रुपये की संपत्ति का पता चला। प्रारंभिक जांच के अनुसार, यह संपत्ति उनकी ज्ञात आय से करीब 280 प्रतिशत अधिक बताई गई है। टीम संपत्तियों के दस्तावेजों और बैंक खातों में जमा राशि की पड़ताल कर रही है, ताकि आय और व्यय के बीच के अंतर का आकलन किया जा सके।

बंडा स्थित घर से नकदी और सिक्के मिले

लोकायुक्त की तलाशी के दौरान सागर जिले के बंडा स्थित पैतृक मकान से नकदी सहित अन्य संपत्ति से जुड़े दस्तावेज मिले थे। बरामद नकदी में पांच-पांच रुपये के सिक्के भी शामिल थे। अधिकारी के परिवार में दो बच्चे हैं, दोनों स्कूल में पढ़ते है। दोनों बच्चे के साथ मनीष की पत्नी जबलपुर में रहती है।

पिता करते हैं कटे-फटे नोट बदलने का काम

मनीष कुमार जैन के पिता कोमलचंद जैन बंडा में कटे-फटे नोट बदलने का काम करते हैं। उनके भाई भी व्यापार से जुड़े हुए हैं। लोकायुक्त की जांच के दौरान यह जानकारी सामने आई है। अधिकारी के पिता और अन्य स्वजनों के नाम पर मौजूद बैंक खातों की जानकारी भी जुटाई जा रही है।

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