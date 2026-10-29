दो माह पहले ही दमोह पदस्थ हुए थे वाणिज्य कर अधिकारी, जबलपुर लोकायुक्त ने खंगाले बैंक खाते

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त के शिकंजे में आए दमोह में पदस्थ वाणिज्यिक कर अधिकारी मनीष कुमार जैन की दो माह पहले (अगस्त) ही दमोह में पदस्थापना हुई थी। संविदा कर्मचारी के रूप में सफर शुरू किया था वर्ष 2003 में नौकरी शुरू करने वाले जैन ने करीब 13 साल की सेवा में कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। जैन ने संविदा कर्मचारी के रूप में सफर शुरू किया था और फिर वाणिज्यिक कर विभाग में इंसपेक्टर और वाणिज्यिक कर अधिकारी बने।

जांच में अधिकारी के चार बैंक खाते मिले लोकायुक्त की जांच में अधिकारी के चार बैंक खाते मिले हैं। उनकी पत्नी निधि, पिता कोमलचंद और मां शशि के नाम पर अलग-अलग पांच बैंक खाते होने की जानकारी सामने आई है। लोकायुक्त संगठन ने गुरुवार को संबंधित बैंकों को पत्र लिखकर खातों से लेन-देन एवं जमा राशि की जानकारी मांगी है। उनके निवेश की भी टोल ली जा रही है।