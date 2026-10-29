जबलपुर में डीजल संकट, फंसी निगम की सफाई व्यवस्था; 2-3 लीटर में दौड़ रहे कचरा वाहन

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। नगर निगम में डीजल संकट को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि कचरा परिवहन में लगे ट्रिपर और अन्य वाहनों को पर्याप्त डीजल नहीं मिल पा रहा है।

कचरा उठाने वाले ट्रिपर नहीं पहुंचे कई वाहनों को महज 2-3 लीटर ईंधन दिए जाने से उनके संचालन पर असर पड़ रहा है। विपक्ष का दावा है कि शहर के कई इलाकों में पिछले तीन दिन से कचरा उठाने वाले ट्रिपर नहीं पहुंचे हैं। वाहन निर्धारित रूट पर नहीं पहुंचते हैं विपक्ष के मुताबिक, नियमित कचरा परिवहन के लिए वाहनों को पर्याप्त ईंधन उपलब्ध कराना जरूरी है। डीजल की कमी के कारण यदि वाहन निर्धारित रूट पर नहीं पहुंचते हैं तो इसका सीधा असर शहर की सफाई व्यवस्था पर पड़ता है। आरोप है कि निगम की ओर से समय पर भुगतान और ईंधन की व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण यह स्थिति बनी है।