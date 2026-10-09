जबलपुर में फाइलों के पहाड़ में दबीं फरियाद, राजस्व की 8,104 शिकायतें पेंडिंग

अतुल शुक्ला, नईदुनिया जबलपुर। तहसीलों में राजस्व संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए पहुंच रहे आवेदकों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा और अन्य राजस्व प्रकरणों से जुड़ी शिकायतों के निराकरण में देरी का असर अब सीएम हेल्पलाइन के आंकड़ों में भी दिखाई दे रहा है। जबलपुर संभाग के नौ जिलों में राजस्व विभाग की 8,104 शिकायतें लंबित हैं।

इनमें 3,130 शिकायतें 100 दिन से अधिक पुरानी, जबकि 1,898 प्रकरण छह माह से भी ज्यादा समय से लंबित हैं। यानि करीब 39 फीसदी शिकायतें 100 दिन की अवधि पार कर चुकी हैं और लगभग 23 फीसदी शिकायतें छह माह से अधिक पुरानी हो गई हैं। जिलेवार स्थिति देखें तो कटनी 1,391 शिकायतों के साथ सबसे अधिक लंबित प्रकरण वाला जिला है।