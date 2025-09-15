जबलपुर में अस्पताल का हाल-बेहाल... नर्सरी वार्ड की क्षमता 35 मरीजों की, भर्ती किए जा रहे 100

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। महाकोशल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के नर्सरी वार्ड में नवजात शिशुओं के लिए बेड की संख्या बेहद सीमित है। हालत यह है कि 35 की क्षमता वाले नर्सरी वार्ड में 100 से अधिक शिशुओं को रखा जा रहा है। यह स्थिति तब है जब स्वास्थ्य सेवाओं में मेडिकल प्रशासन बेहतर होने का दावा कर रहा है।

अभाव में विस्तार की योजना ठंडे बस्ते में दरअसल मेडिकल के पुराने ब्लॉक में नर्सरी वार्ड में बेड की संख्या सीमित होने पर नए ब्लॉक में भी इसके विस्तार की योजना पर कार्य चल रहा है। लेकिन हर बार संसाधन के अभाव में विस्तार की योजना ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। नर्सरी वार्ड में बेड पर सीमित नहीं, स्टाफ भी बेहद कम है। बावजूद इसके कार्य चल रहा है। नर्सरी वार्ड में समय से पहले जन्म, संक्रमण, जन्मजात हृदय रोग, नवजात पीलिया, श्वसन संक्रमण, जन्म के समय श्वास अवरोध आदि से पीड़ित शिशु चिकित्सकों की निगरानी में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं।