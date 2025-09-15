घोर कलयुग! MP में डांट से परेशान बेटे ने कर दी पिता की हत्या, मामला जान कांप जाएगा कलेजा

नईदुनिया प्रतिनधि, जबलपुर। कामचोर बेटे को अपने पिता का टोकना इतना नागवार गुजरा कि उसने अपने पिता की ही उस्तरा से गला रेतकर और हथौड़ी से वार कर हत्या कर दी। माढ़ोताल पुलिस ने बीते दिन हुई अंधी हत्या का 24 घंटे में पर्दाफाश करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त उस्तरा और हथौड़ी भी जब्त कर ली है।

बेटे का मोबाइल मिला बंद मृतक अजीत सिंह (82) सिख समाज के प्रवचनकर्ता थे। वे अपने बेटे अमरजीत सिंह के साथ ही मदर टेरेसा क्षेत्र में रहते थे, उनकी पत्नी का देहांत पूर्व में हो चुका था। माढ़ोताल पुलिस ने बताया कि 11 अगस्त 2025 को मदर टेरेसा नगर स्थित एक घर से अधिक बदबू आने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर पहुंचकर पूछताछ की तो राजू यादव, निवासी शिव शक्ति हनुमान मंदिर ने बताया कि मकान से अत्याधिक बदबू आ रही थी, जिसमें अजीत सिंह रहते हैं, उनके बेटे अमरजीत सिंह से मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया जो बंद आ रहा है।