घोर कलयुग! MP में डांट से परेशान बेटे ने कर दी पिता की हत्या, मामला जान कांप जाएगा कलेजा

नईदुनिया प्रतिनधि, जबलपुर। कामचोर बेटे को अपने पिता का टोकना इतना नागवार गुजरा कि उसने अपने पिता की ही उस्तरा से गला रेतकर और हथौड़ी से वार कर हत्या कर दी। माढ़ोताल पुलिस ने बीते दिन हुई अंधी हत्या का 24 घंटे में पर्दाफाश करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त उस्तरा और हथौड़ी भी जब्त कर ली है।
मृतक अजीत सिंह (82) सिख समाज के प्रवचनकर्ता थे। वे अपने बेटे अमरजीत सिंह के साथ ही मदर टेरेसा क्षेत्र में रहते थे, उनकी पत्नी का देहांत पूर्व में हो चुका था। माढ़ोताल पुलिस ने बताया कि 11 अगस्त 2025 को मदर टेरेसा नगर स्थित एक घर से अधिक बदबू आने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर पहुंचकर पूछताछ की तो राजू यादव, निवासी शिव शक्ति हनुमान मंदिर ने बताया कि मकान से अत्याधिक बदबू आ रही थी, जिसमें अजीत सिंह रहते हैं, उनके बेटे अमरजीत सिंह से मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया जो बंद आ रहा है।
पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर देखा तो अंदर अजीत सिंह बिस्तर में मृत अवस्था में पड़े थे। शरीर पर गहरे चोट के निशान थे। कमरे के पीछे किचेन के रैक पर खून से सनी एक हथौड़ी पड़ी मिली। अजीत सिंह के गले को रेतकर तथा सिर पर हथौड़ी से वार कर हत्या की गई थी। पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हुए आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस के अनुसार जिस तरह से हत्या की गई थी और जो सबूत मौके से मिले, उसके बाद शक मृतक के पुत्र पर हुआ। जब उसकी तलाश शुरू की तो मुखबिर से पता चला कि अमरजीत सिंह रेलवे स्टेशन पर है, सूचना पर तत्काल घेराबंदी की गई और उसे दबोच लिया गया। पूछताछ में अमरजीत ने पिता की हत्या करना स्वीकार करते हुए बताया कि पिता अजीत सिंह काम पर नहीं जाने को लेकर बार-बार टोकते थे, काम पर जाना पसंद नही था। लगातार रोक-टोक करने से परेशान होकर उसने गत 11 अगस्त को पहले पिता को हथौड़ी से मारा और उस्तरे से गला रेत दिया। वारदात के बाद उस्तरा घर में छिपाकर कटनी चला गया, जहां से दूसरे दिन मैहर चला गया था, मैहर से जबलपुर वापस लौटा था और फिर भागने की फिराक में था।
थाना प्रभारी नीलेश दोहरे ने बताया कि पूछताछ में आरोपित ने बताया कि उसका बड़ा भाई अपने परिवार के साथ पुणे में रहता है। मां की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। उसके पिता उसे हर समय डांटते रहते थे, जिससे वह परेशान हो चुका था। इसी बात से खफा होकर वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने शव को कमरे में छोड़ दिया और खुद फरार हो गया था।
इसे भी पढ़ें... मंदसौर में प्रेमी-प्रेमिका ने जहर खाकर दे दी जान, शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे था परिवार